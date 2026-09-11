Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK), söz konusu pay devri işlemine Rekabet Kurulu tarafından izin verildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

YÜZDE 99,97’LİK PAY DEVREDİLİYOR

Yapı Kredi’nin 29 Temmuz 2026 tarihli KAP bildiriminde, Yapı Kredi Portföy sermayesinde bankaya ait yüzde 12,65 ile bağlı ortaklığı Yapı Kredi Yatırım’a ait yüzde 87,32’lik payların yanı sıra diğer hissedarlara ait hisselerin de Azimut Group bünyesindeki AZ International Holdings S.A.’ya devri için Pay Devir Sözleşmesi imzalandığı ilan edilmişti.

Rekabet Kurulu'nun verdiği onay ile devir sürecindeki en kritik yasal engellerden biri kalkmış oldu.

15 YILLIK MÜNHASIR DAĞITIM ANLAŞMASI

Satış sürecinin yanı sıra taraflar arasında 15 yıllık stratejik bir iş birliği protokolü de imzalandı.

Protokol kapsamında; hisse devri tamamlandıktan sonra Yapı Kredi Portföy tarafından yönetilen fon ve yatırım ürünlerinin 15 yıl boyunca Yapı Kredi Bankası ağları üzerinden dağıtılması öngörülüyor.

Anlaşma, Türkiye pazarında rekabet etmeme ve belirli istisnalar dışında münhasırlık (tekelden dağıtım) taahhütlerini de içeriyor.

SÜREÇ KAPANIŞ KOŞULLARIYLA DEVAM EDİYOR

Yapı Kredi tarafından KAP'a yapılan son açıklamada, Rekabet Kurulu onayının ardından kalan prosedürlerin tamamlanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi. İşlemin nihai olarak tamamlanabilmesi için:

• Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) izinlerinin alınması,

• Dağıtım Sözleşmesi'nin resmi olarak imzalanması,

• Dağıtım Sözleşmesi için Rekabet Kurulu'ndan bireysel muafiyet kararının çıkarılması

gibi kapanış koşullarına yönelik yasal süreçlerin devam ettiği kaydedildi.

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