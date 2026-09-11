Piyasalarda geniş yankı uyandıran açıklamanın ardından gözler ABD Hazine Bakanlığı'na çevrilirken, Bakan Bessent'in Türkiye ile ilgili öne sürdüğü iddialar finans çevrelerinde soğuk duş etkisi yarattı.

Real America's Voice kanalına konuk olan Hazine Bakanı Bessent, yaptırım kararının detaylarını Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.

Yaptırıma maruz kalacak finans kuruluşunun ismini ve hangi ülkede bulunduğunu gizli tutan Bessent, açıklamanın 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenlerin anısına duyulan saygı nedeniyle yeni haftanın ilk gününe ertelendiğini ifade etti.

TÜRKİYE VE MISIR DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Söz konusu hamle, Trump yönetiminin İranlı aktörlere yaklaşık 1,8 milyar dolarlık kaynak aktardığı gerekçesiyle Mısır’ın en büyük ikinci bankasının Dubai şubelerine yaptırım uygulamasının hemen ardından geldi.

Mısır kararını değerlendiren Bessent, açıklamalarında Türkiye'ye de değindi. İran'a finansal kaynak sağladığını iddia ettiği "Türkiye’nin en büyük bankalarından birinin" de kapatılabileceğini ileri süren ABD Hazine Bakanı, hedefteki Türk bankasının adına ilişkin herhangi bir bilgi vermekten kaçındı.

İRAN'A YÖNELİK "EKONOMİK DIŞLAMA OPERASYONU" GENİŞLİYOR

Orta Doğu’daki bölgesel gerilimin şubat ayından itibaren tırmanmasıyla birlikte Washington yönetimi, Tahran'a yönelik ekonomik abluka ve yaptırım çemberini daraltmaya devam ediyor.

Bessent’in “Ekonomik Dışlama Operasyonu” olarak adlandırdığı strateji kapsamında, geçtiğimiz ay yaklaşık 60 şirket, deniz aracı ve şahıs yaptırım listesine dahil edilmişti.

ABD yönetimi, özellikle deniz taşımacılığı ve teknoloji gibi stratejik sektörlerde İran ile ticari temas kuran üçüncül kurum ve ülkelere yönelik ikincil yaptırımların alanını her geçen gün daha da genişletiyor.

Pazartesi günü açıklanacak yaptırım kararı ve Türkiye iddialarının yansımaları, uluslararası finans piyasalarında ve diplomatik kanallarda yakından takip edilecek.