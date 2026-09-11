Borsa İstanbul yönetimi tarafından yapılan bildirimde, Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. (TRILC) pay sırasının kapalı tutulma gerekçesi açıklandı.

Açıklamaya göre şirketin işlem sırası, mevzuat gereği belirlenen son gönderim tarihi itibarıyla finansal tablolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) iletmemiş olması nedeniyle geçici olarak işleme kapatıldı.

FİNANSAL RAPOR AÇIKLANINCA İŞLEME AÇILMASI BEKLENİYOR

Söz konusu kararın ardından TRILC hisse sırası seans açılışıyla birlikte tahtası kapatılarak işleme açılmadı.

Şirketin gerekli finansal tabloları tamamlayarak KAP üzerinden kamuoyuna duyurmasının ardından pay sırasının yeniden Borsa İstanbul yönetimince işleme açılması bekleniyor.

Finans çevreleri şirketten gelecek bilanço açıklamasını yakından takip ediyor.

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