HAVELSAN, Mısır'da düzenlenen El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı 2026'da önemli bir anlaşmaya imza attı. HAVELSAN ile Mısır'ın Arab Organization for Industrialization (AOI) kuruluşu, HAMZA-1 İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) satışı için anlaşmaya vardı. Anlaşmayla birlikte ortak üretim sürecinin ardından HAMZA-1 programında ticari aşamaya geçildi.

HAVELSAN VE AOI HAMZA-1 İÇİN ANLAŞMAYA VARDI

İki kuruluş arasında 26 Ağustos 2025 tarihinde, dikey kalkış ve iniş kabiliyetine sahip otonom insansız hava araçlarının Mısır'da ortak üretimini kapsayan stratejik iş birliği anlaşması imzalanmıştı.

Bu iş birliği kapsamında geliştirilen ilk HAMZA-1 sistemi ise Aralık 2025'te Kahire'de düzenlenen EDEX 2025'te tanıtıldı.

El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı'nda atılan son imzalarla süreç bir adım daha ileri taşındı ve HAMZA-1'in satışına ilişkin anlaşma imzalandı.

HAMZA-1'DE HAVELSAN TEKNOLOJİSİ

HAMZA-1 programında HAVELSAN'ın otonom sistemlerde geliştirdiği teknolojiler ile AOI'nin Mısır'daki yerel üretim altyapısı bir araya getiriliyor.

HAVELSAN daha önce BAHA, BOZBEY, POYRAZ ve BULUT gibi farklı görev konseptlerine yönelik İHA platformları geliştirmişti. Şirketin bu sistemlerden elde ettiği mühendislik ve teknoloji birikimi HAMZA-1 programında da kullanılıyor.

Yeni satış anlaşmasıyla ortak üretim faaliyetlerinin ardından program ticari aşamaya taşınmış oldu.

HAMZA-1 TESLİMATLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anlaşma kapsamında HAMZA-1 sistemlerinin teslimatlarının önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Açıklanan bilgilerde teslimatların kesin takvimine ilişkin bir tarih paylaşılmadı.

HAVELSAN BORSADA MI, HALKA AÇIK MI?

Anlaşmanın ardından yatırımcıların aklına "HAVELSAN borsada mı, HAVELSAN hissesi var mı?" sorusu geliyor.

HAVELSAN halka açık bir şirket değil ve Borsa İstanbul'da işlem gören bir HAVELSAN hissesi bulunmuyor. Dolayısıyla yatırımcıların Borsa İstanbul üzerinden doğrudan HAVELSAN hissesi satın alması mümkün değil.

Şirket, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketleri arasında faaliyetlerini sürdürüyor.