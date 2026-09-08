Şirket, Polonya’nın Kielce kentinde düzenlenen MSPO 2026 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı kapsamında, Polonyalı savunma sanayii firması AMZ Kutno ile ilave ARSUS Keşif ve Gözetleme Sistemleri tedarikine yönelik ortak proje sözleşmesine imza attı.

Gelişmeyi sosyal medya hesaplarından duyuran ASELSAN, Polonya’daki faaliyetlerini ve yerel iş birliklerini kararlılıkla büyütmeyi hedeflediklerini belirterek; ileri teknoloji çözümleri, yerel ofis yapılanması ve bölgedeki sanayi kuruluşlarıyla kurduğu ortaklıklarla birlikte büyüme stratejisini sürdüreceğini vurguladı.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI'NDAN TEBRİK BİLDİRİMİ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) da söz konusu anlaşmayı "Savunma sanayiimizden Polonya'da yeni bir ihracat başarısı" ifadeleriyle paylaştı. Yapılan değerlendirmede, ASELSAN ile AMZ Kutno arasındaki bu stratejik iş birliğinin, Türkiye’nin geliştirdiği yüksek teknoloji sistemlerin Polonya'nın savunma projelerindeki somut ve başarılı örneklerinden biri olduğu ifade edildi.

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