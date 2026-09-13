Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamalar yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta enerji, sağlık, madencilik, gıda ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerden sözleşme, ihale, satın alma ve pay devrine ilişkin açıklamalar geldi.

Haftanın öne çıkan KAP bildirimlerinde GESAN, BETAE, ALVES, MCARD, LKMNH, SAYAS, TUREX, KTLEV ve OBAMS hisseleri yer aldı.

GESAN'DAN 26,87 MİLYON EUROLUK SÖZLEŞME

Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (GESAN), Bosna-Hersek'te güneş enerjisi santrali, trafo merkezi ve iletim hattı inşasına yönelik ihale kapsamında EPBiH ile sözleşme imzaladı.

Açıklanan sözleşmenin toplam büyüklüğü 26 milyon 871 bin 200 euro oldu.

Böylece GESAN, geçen haftanın parasal büyüklüğü en yüksek sözleşme açıklamalarından birine imza attı.

BETAE UKRAYNA'DA İKİ SÖZLEŞME İMZALADI

Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. (BETAE), Ukrayna'da yerleşik iki farklı şirketle güç transformatörü tedarikine yönelik anlaşmaya vardı.

Şirket tarafından imzalanan sözleşmelerin toplam bedeli 1 milyon 858 bin 400 dolar olarak açıklandı.

ALVES YAKIN İZLEME PAZARI'NA ALINDI

Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALVES) paylarının 10 Eylül 2026 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye başlamasına karar verildi.

Şirket paylarında işlem sırası ise 9 Eylül'de kapalı kaldı.

MCARD BİLET.COM'UN YÜZDE 51'İNİ DEVRALDI

Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (MCARD), BİLET.COM markasıyla faaliyet gösteren Digital Trade Yazılım Bilişim Eğitim Danışmanlık ve Turizm Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin yüzde 51'ini temsil eden payların devrine ilişkin işlemlerin tamamlandığını açıkladı.

Böylece MCARD'ın BİLET.COM'a ilişkin pay devir süreci tamamlanmış oldu.

LKMNH HASTANE BİNASINI 1,4 MİLYAR TL'YE SATTI

Lokman Hekim Engür Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH), Ankara Sincan'da bulunan hastane binasının satışına ilişkin açıklama yaptı.

Şirket, söz konusu binayı 1,4 milyar TL + KDV bedelle Lokman Hekim Üniversitesi'ne sattı.

SAYAS 1,23 MİLYON EUROLUK İHALEYİ ALDI

Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SAYAS), PT. Kenertec Power System tarafından açılan rüzgar türbin kulesi iç aksamlarına yönelik ihalenin şirket uhdesinde kaldığını duyurdu.

İhalenin büyüklüğü 1 milyon 234 bin 492 euro olarak açıklandı. Şirket ayrıca ihale bedelinin son açıklanan brüt satış hasılatına oranının yüzde 4,41 olduğunu bildirdi.

TUREX'TEN ABD'DE 738 BİN DOLARLIK ANLAŞMA

Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş. (TUREX), ABD'deki bağlı ortaklığı Marble Systems Inc'in iştiraki NBS Tile Inc'in Porto Riko'nun San Juan kentindeki bir otel projesi için yeni anlaşma yaptığını açıkladı.

Proje kapsamında 738 bin 405 dolarlık mermer tedarik anlaşması gerçekleştirildi.

KTLEV'DE TERA GRUBU İLE DEVİR GÖRÜŞMELERİ

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV), Pusula Finans Holding ve grup şirketlerindeki payların Tera Grubu şirketleri tarafından devralınmasına yönelik görüşmelere başlandığını açıkladı.

Söz konusu açıklamada henüz bağlayıcı bir sözleşmenin imzalanmadığı bildirildi.

KTLEV, devir görüşmelerinin yanı sıra geçen hafta hissede yaşanan sert fiyat hareketleri ve aracı kurum dağılımıyla da yatırımcıların gündeminde yer aldı.

OBAMS YAKLAŞIK 20 MİLYON DOLARLIK SİPARİŞ ALDI

Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OBAMS), FOODIST İstanbul 2026 Fuarı kapsamında gerçekleştirdiği ticari görüşmeler sonucunda yeni siparişler aldığını açıkladı.

Farklı ürün gruplarını kapsayan siparişlerin toplam büyüklüğünün yaklaşık 20 milyon dolar olduğu bildirildi.