Kart kuruluşları, yıllık üyelik ücreti almadan sundukları en az bir kredi kartı türünü tüketicilere sunmak zorunda. Ücretli kredi kartını kullanan tüketici, aynı limit korunarak kartını aidatsız kredi kartına dönüştürmeyi talep edebiliyor.

Aidatsız kart uygulamasının belirli bir süreyle sınırlı bir kampanya şeklinde sunulması da kartın temel niteliğiyle bağdaşmıyor. Bu nedenle tüketicilerin kart sözleşmesindeki ücret ve koşulları dikkatle incelemesi gerekiyor.

180 GÜN KULLANILMAYAN KARTA AİDAT YOK

Kredi kartlarında hareketsizlik de önemli bir ayrıntı olarak öne çıkıyor. Kesintisiz 180 gün boyunca işlem görmeyen kartlara ilişkin yıllık üyelik ücreti konusunda tüketici lehine sınırlamalar bulunuyor.

Kartın iptal edilmesi de mevcut borcu ortadan kaldırmıyor. Ancak kartın iptal edilmiş olması, taksitli borçların devam etmesi nedeniyle yeni bir yıllık üyelik ücreti kesilmesini mümkün kılmıyor.

SANAL KART VE BANKA KARTINDA AİDAT ALINAMIYOR

Banka kartları ile sanal kredi kartlarından yıllık üyelik ücreti alınamıyor. Ayrıca ek kredi kartlarında da ücret sınırsız değil. Asıl karta bağlı her bir ek kartın yıllık üyelik ücreti, asıl kart ücretinin yüzde 50'sini geçemiyor.

Aidatsız kredi kartı kullananların en çok dikkat etmesi gereken kalemlerden biri nakit avans. Nakit avans kullanımında alınabilecek ücret, avans tutarının yüzde 1'ini geçemiyor. Taksitli nakit avans işlemlerinde ise ayrıca ücret tahsil edilemiyor.

BAZI İŞLEMLER İÇİN AYRICA ÜCRET ALINAMIYOR

Kart borcunun banka kanalları üzerinden ödenmesi, sanal kart oluşturulması ve sanal kart kullanımı gibi işlemlerde ücret alınamıyor. Kayıp veya çalıntı nedeniyle yapılan ilk iki kart yenilemesinde de ücret alınmıyor; sonraki yenilemelerde ise belirli koşullar çerçevesinde ücret gündeme gelebiliyor.

Ekstre erteleme, alışveriş sonrası taksitlendirme, ilave taksit ve son ödeme tarihinin uzatılması gibi bazı hizmetlerde de ücret alınmasına yönelik sınırlamalar bulunuyor.

ÜCRET DEĞİŞİKLİĞİNDE TÜKETİCİYE BİLDİRİM ŞARTI

Bankalar ve finans kuruluşları, ücretlerde yapacakları değişiklikleri tüketiciye önceden bildirmek zorunda. Bu nedenle kart sahiplerinin banka tarafından gönderilen SMS, e-posta ve mobil uygulama bildirimlerini takip etmesi önem taşıyor.

Kısacası aidatsız kredi kartı, hiçbir işlemde ücret alınmayan kart anlamına gelmiyor. Tüketiciler kart seçerken yalnızca aidat olup olmadığına değil, nakit avans, ek kart, yenileme ve diğer hizmetlerde uygulanabilecek ücretlere de bakmalı.

Kaynak: Dünya