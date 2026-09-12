Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinde 7-11 Eylül haftasının performansı belli oldu. Endeks haftayı yüzde 3,25 yükselişle 14.467,25 puandan tamamladı. Hisselerde ise haftalık bazda sert ayrışmalar yaşandı.

Haftanın en fazla kazandıran hissesi Pasifik Teknoloji (PATEK) olurken, en sert düşüş Odine Solutions Teknoloji (ODINE) hissesinde görüldü.

KAZANDIRAN HİSSELER

BIST 100’de haftanın en çok yükselen hissesi PATEK oldu. Hisse, haftalık bazda yüzde 31,49 değer kazanarak yatırımcısına en yüksek getiriyi sağladı. PATEK’in haftalık performansı piyasa verilerinde de yüzde 31,49 olarak yer aldı.

Hisse Haftalık değişim PATEK %31,49 SASA %23,14 PETKM %23,03 MIATK %21,82 TTKOM %17,24

KAYBETTİREN HİSSELER

Haftanın kaybettirenler tarafında ise çok daha sert düşüşler yaşandı. ODINE, yüzde 40,89 değer kaybıyla haftanın en fazla gerileyen BIST 100 hissesi oldu. Hissenin 11 Eylül kapanışı 781,50 TL olarak kaydedildi.

Hisse Haftalık değişim ODINE %-40,89 PASEU %-40,85 BSOKE %-13,09 KTLEV %-11,81 HALKB %-8,00

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