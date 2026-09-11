Bank of America Corporation, HATEKS Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş. (HATEK) paylarında gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin KAP’a bildirimde bulundu.

Buna göre Bank of America’nın yüzde 100 kontrolündeki iştiraki Merrill Lynch International, 10 Eylül 2026 tarihinde HATEKS paylarında 13,31-13,39 TL fiyat aralığından alım ve satım işlemleri gerçekleştirdi.

HATEKS’TE NET 54 BİN LOT SATIŞ

Merrill Lynch International tarafından gerçekleştirilen işlemlerde 129 bin 531 adet nominal tutarlı alış, 183 bin 653 adet nominal tutarlı satış yapıldı.

Böylece söz konusu işlemler sonucunda net 54 bin 122 adet HATEKS payı satılmış oldu.

İşlemin ardından Bank of America’nın Merrill Lynch International aracılığıyla HATEKS sermayesinde dolaylı olarak sahip olduğu pay ve oy haklarının oranı, 10 Eylül 2026 itibarıyla yüzde 4,943 seviyesine geriledi.

KAP bildirimlerinde Bank of America’nın bu tür pay alım-satım işlemlerinin, SPK’nın Seri II, No:15.1 sayılı Tebliği kapsamında kamuya duyurulduğu belirtiliyor.

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