GUNDG hisselerinde temmuz sonunda başlayan düşüş ağustosta hızlanırken, eylül ayında da satış baskısı devam etti. En çok satan kurumlar belli oldu.
Temmuz ayının sonunda düşüşe geçen Gündoğdu Gıda (GUNDG) hisselerinde satış baskısı devam ediyor. Temmuz ayında 2.707 TL seviyesini gören hisse, ağustos sonunda yeniden düşüşe geçerken kayıplarını artırdı.
GUNDG hisseleri bugün de sert geriledi. Hisse, yüzde 9,99 düşüşle 905,50 TL’ye kadar çekilerek taban oldu. GUNDG’nin haftalık kaybı yüzde 35,09, aylık kaybı ise yüzde 54,88 seviyesine ulaştı.
SATIŞ TARAFINDA BANK OF AMERİCA ÖNE ÇIKTI
|Aracı kurum
|Net lot
|Pay
|Maliyet
|Bank of America
|-37.436
|%30,78
|931,509 TL
|Phillip
|-19.857
|%16,33
|931,562 TL
|Osmanlı
|-17.927
|%14,74
|911,805 TL
|Gedik
|-15.326
|%12,60
|930,537 TL
|A1
|-7.882
|%6,48
|916,877 TL
|Diğer
|-23.203
|%19,08
|—
Kaynak: ForInvest
ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR BELLİ OLDU
|Aracı kurum
|Net lot
|Pay
|Maliyet
|Midas
|19.676
|%16,18
|929,733 TL
|Fiba Yatırım
|12.387
|%10,18
|933,75 TL
|İş
|12.328
|%10,14
|942,115 TL
|AK
|11.942
|%9,82
|934,378 TL
|Yapı Kredi
|9.212
|%7,57
|919,383 TL
|Diğer
|56.086
|%46,11
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