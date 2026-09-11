Temmuz ayının sonunda düşüşe geçen Gündoğdu Gıda (GUNDG) hisselerinde satış baskısı devam ediyor. Temmuz ayında 2.707 TL seviyesini gören hisse, ağustos sonunda yeniden düşüşe geçerken kayıplarını artırdı.

GUNDG hisseleri bugün de sert geriledi. Hisse, yüzde 9,99 düşüşle 905,50 TL’ye kadar çekilerek taban oldu. GUNDG’nin haftalık kaybı yüzde 35,09, aylık kaybı ise yüzde 54,88 seviyesine ulaştı.

SATIŞ TARAFINDA BANK OF AMERİCA ÖNE ÇIKTI

Aracı kurum Net lot Pay Maliyet Bank of America -37.436 %30,78 931,509 TL Phillip -19.857 %16,33 931,562 TL Osmanlı -17.927 %14,74 911,805 TL Gedik -15.326 %12,60 930,537 TL A1 -7.882 %6,48 916,877 TL Diğer -23.203 %19,08 —

Kaynak: ForInvest

ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR BELLİ OLDU

Aracı kurum Net lot Pay Maliyet Midas 19.676 %16,18 929,733 TL Fiba Yatırım 12.387 %10,18 933,75 TL İş 12.328 %10,14 942,115 TL AK 11.942 %9,82 934,378 TL Yapı Kredi 9.212 %7,57 919,383 TL Diğer 56.086 %46,11 —

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