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GUNDG hisselerinde temmuz sonunda başlayan düşüş ağustosta hızlanırken, eylül ayında da satış baskısı devam etti. En çok satan kurumlar belli oldu.

Temmuz ayının sonunda düşüşe geçen Gündoğdu Gıda (GUNDG) hisselerinde satış baskısı devam ediyor. Temmuz ayında 2.707 TL seviyesini gören hisse, ağustos sonunda yeniden düşüşe geçerken kayıplarını artırdı.

GUNDG hisseleri bugün de sert geriledi. Hisse, yüzde 9,99 düşüşle 905,50 TL’ye kadar çekilerek taban oldu. GUNDG’nin haftalık kaybı yüzde 35,09, aylık kaybı ise yüzde 54,88 seviyesine ulaştı.

SATIŞ TARAFINDA BANK OF AMERİCA ÖNE ÇIKTI

Aracı kurum Net lot Pay Maliyet
Bank of America -37.436 %30,78 931,509 TL
Phillip -19.857 %16,33 931,562 TL
Osmanlı -17.927 %14,74 911,805 TL
Gedik -15.326 %12,60 930,537 TL
A1 -7.882 %6,48 916,877 TL
Diğer -23.203 %19,08

GUNDG’de düşüş durmuyor: BofA satış tarafında, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR BELLİ OLDU

Aracı kurum Net lot Pay Maliyet
Midas 19.676 %16,18 929,733 TL
Fiba Yatırım 12.387 %10,18 933,75 TL
İş 12.328 %10,14 942,115 TL
AK 11.942 %9,82 934,378 TL
Yapı Kredi 9.212 %7,57 919,383 TL
Diğer 56.086 %46,11

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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