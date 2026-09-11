Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. (NETGL) halka arzında talep toplama süreci bugün sona eriyor. 9 Eylül'de başlayan talep toplama işlemlerinde yatırımcılar 25,52 TL sabit fiyatla pay sahibi olabilecek. Halka arzın son günü 11 Eylül 2026 olarak belirlendi.

BİREYSEL YATIRIMCILARA 35 MİLYON LOT AYRILDI

Onaylı izahnameye göre halka arz edilecek payların yüzde 40'ı yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edildi. Bu kapsamda bireysel yatırımcılara toplam 35 milyon lot ayrıldı ve dağıtım eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Halka arzda toplam 87,5 milyon TL nominal değerli pay 25,52 TL sabit fiyatla satışa sunulurken, halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2,23 milyar TL olması bekleniyor.

KATILIM SAYISINA GÖRE KAÇ LOT DÜŞEBİLİR?

Bireysel yatırımcıların katılım sayısına göre kişi başına düşebilecek tahmini lot miktarları şöyle:

Katılımcı sayısı Tahmini lot Yaklaşık tutar 400 bin 87 lot 2.220 TL 500 bin 70 lot 1.786 TL 600 bin 58 lot 1.480 TL 700 bin 50 lot 1.276 TL

Bu hesaplamalar, bireysel yatırımcılara ayrılan 35 milyon lotun katılımcı sayısına bölünmesiyle yapılan tahminlerdir. Gerçek dağıtım, talep toplama sürecinin ardından kesinleşecek.

NETGL HALKA ARZINDA SON GÜN

NETGL halka arzında yatırımcılar 11 Eylül 2026 Cuma günü mesai bitimine kadar talep iletebilecek. Bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.

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