Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB) tarafından gerçekleştirilecek ikincil halka arz sürecine ilişkin Borsa İstanbul’dan önemli karar geldi. Bankanın sermayesinin 7,18 milyar TL’den 8,98 milyar TL’ye çıkarılması kapsamında ihraç edilecek 1,796 milyar TL nominal değerli payların ikincil halka arz yoluyla satılması planlanıyor.

Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu’nun halka arz izahnamesini onaylamasının ardından bankanın bildireceği tarihte HALKB paylarında işlemlerin geçici olarak durdurulmasına karar verdi. Aynı şekilde HALKB payına dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde de işlemler geçici olarak durdurulacak.

HALKB İŞLEMLERİ NE ZAMAN DURACAK?

HALKB paylarında işlemlerin durdurulacağı tarih henüz kesinleşmedi. Bankanın ikincil halka arzına ilişkin izahname halen SPK incelemesinde bulunuyor. Bu nedenle yatırımcıların işlemlerin durdurulacağı tarihe ilişkin yeni açıklamayı beklemesi gerekecek.

Halka arz kapsamında talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ve Borsa İstanbul’da gerçekleştirilecek Toptan Alış Satış işleminin takasının tamamlandığının bildirilmesinin ardından HALKB paylarının işlem sırası yeniden açılacak.

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNE DE DÜZENLEME

HALKB payına dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri de pay sırasının kapalı olduğu dönemde işleme kapatılacak. Vade tarihi geçici durdurma dönemine denk gelen sözleşmelerdeki açık pozisyonlar ise sözleşme hükümlerine uygun şekilde fiziki teslimata konu olacak.

Payların yeniden işleme açılacağı gün vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri de yeniden işlem görmeye başlayacak. Ancak açılış öncesinde tarihlenmiş ve iptale kadar geçerli emirler Borsa İstanbul tarafından iptal edilecek.

HALKB ENDEKSLERDEN ÇIKARILMAYACAK

Dikkat çeken bir diğer karar ise HALKB paylarının işlem sırasının kapalı kaldığı süre boyunca dahil olduğu BIST Pay Endeksleri’nden çıkarılmayacak olması oldu.

Banka tarafından yapılacak ikincil halka arzın izahnamesinin SPK tarafından onaylanmasının ardından süreçteki tarihlerin netleşmesi bekleniyor.

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