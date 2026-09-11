Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre Hazine; gelecek hafta 1 doğrudan satış, 2 ilk ihraç ve 2 yeniden ihraç olmak üzere toplam 5 borçlanma işlemini hayata geçirecek.

Finans piyasalarının yakından takip edeceği borçlanma takvimi iki gün içinde tamamlanacak.

PAZARTESİ GÜNÜ İKİ YENİ TAHVİL İHRAÇ EDİLECEK

Borçlanma maratonu 14 Eylül Pazartesi günü iki farklı devlet tahvilinin ilk ihraçlarıyla başlayacak:

• 2 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil: 728 gün vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

• 4 Yıllık TLREF’e Endeksli Tahvil: 1456 gün vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli ve Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

SALI GÜNÜ KİRA SERTİFİKASI SATIŞI VE YENİDEN İHRAÇLAR VAR

Takvim 15 Eylül Salı günü doğrudan satış ve yeniden ihraç ihaleleriyle devam edecek:

• Kira Sertifikası (Doğrudan Satış): 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı icra edilecek.

• 5 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil: 1673 gün vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

• 8 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil: 2933 gün vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilerek yatırımcıların beğenisine sunulacak.