Nakit ihtiyacı olanların “kredi veren bankalar”, “faizsiz kredi veren bankalar” ve “0 faizli kredi veren bankalar” aramaları hız kazandı. Bankaların eylül ayı kampanyalarında özellikle yeni müşterilere yönelik kredi, taksitli nakit avans ve ek hesap fırsatları bulunuyor.

Bazı bankaların sunduğu toplam finansman tutarı 100 bin TL'ye kadar ulaşıyor. Ancak 100 bin TL'nin tamamı her bankada doğrudan ihtiyaç kredisi şeklinde verilmiyor. Tutar bazı kampanyalarda farklı finansman ürünlerinin toplamından oluşuyor. Örneğin Akbank'ın güncel resmi kampanyası 75 bin TL'ye kadar Taksitli Artı Para ile 25 bin TL'ye kadar Taksitli Avans olmak üzere toplam 100 bin TL'ye ulaşabiliyor.

FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

Eylül ayında faizsiz kredi veren bankalar arasında DenizBank, QNB ve Akbank gibi bankalar yer alıyor. Kampanyaya göre kullanılabilecek kredi ve diğer finansman ürünlerinin toplam limiti 100 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

Türkiye İş Bankası ve Türkiye Finans'ta da farklı tutar ve ürünlerle yeni müşterilere yönelik finansman seçenekleri bulunuyor.

100 BİN TL KREDİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

100 bin TL'ye kadar faizsiz finansman sağlayan kampanyalarda kritik nokta, ilan edilen tutarın hangi ürünlerden oluştuğu.

DenizBank'ta toplam finansman 100 bin TL'ye kadar çıkıyor. Paket 65 bin TL'ye kadar kredi, 25 bin TL taksitli nakit avans ve 10 bin TL Kurtaran Hesap seçeneğinden oluşuyor.

QNB'de toplam 100 bin TL'ye kadar ulaşan paket; 25 bin TL ihtiyaç kredisi, 25 bin TL taksitli nakit avans ve 50 bin TL taksitli ek hesap şeklinde sunuluyor.

Akbank'ta ise 75 bin TL'ye kadar Taksitli Artı Para ve 25 bin TL'ye kadar Taksitli Avans ile toplam limit 100 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor. Kampanya 1-30 Eylül tarihleri arasında yeni Akbanklı olanları kapsıyor.

0 FAİZLİ KREDİ VEREN BANKALAR KİMLERE KREDİ VERİYOR?

Bankaların sıfır faizli kampanyalarında en önemli şart genellikle yeni müşteri olmak. Mobil uygulama üzerinden ilk kez müşteri olan kişiler kampanyalara başvurabiliyor.

Ancak yeni müşteri olmak kredinin kesin olarak verileceği anlamına gelmiyor. Bankalar başvuru sahibinin kredi notu, gelir durumu ve kendi kredi politikalarına göre değerlendirme yapıyor. Bu nedenle ilan edilen rakamlar alınabilecek azami tutarı ifade ediyor.

FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALARA NASIL BAŞVURULUR?

Faizsiz kredi veren bankaların kampanyalarına başvurular çoğunlukla mobil bankacılık üzerinden gerçekleştiriliyor.

Başvuru sahibinin mobil uygulamayı indirerek uzaktan müşteri olma sürecini tamamlaması, ardından kampanya kapsamındaki kredi veya finansman ürününe başvurması gerekiyor.

Kampanya tarihleri, kredi limitleri, vadeler ve uygunluk şartları bankadan bankaya değişebildiği için başvuru öncesinde güncel koşulların kontrol edilmesi gerekiyor.

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