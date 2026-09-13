Katılımevim (KTLEV) ve Pusula Finans Holding'de yönetim değişikliğine gidildi. Ahmet Özcan ve Serdar Turhan'ın istifalarının ardından Emre Tezmen ve Erkan Kilimci yönetim kurullarına atandı. Emre Tezmen iki şirketin de Yönetim Kurulu Başkanı olurken değişiklik, Tera Grubu ile devam eden devir sürecinin ortasında geldi.

KTLEV'DE İKİ İSİM İSTİFA ETTİ

Katılımevim Yönetim Kurulu toplantısında Ahmet Özcan ve Serdar Turhan'ın istifaları kabul edildi.

Boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi kapsamında Emre Tezmen ve Erkan Kilimci atandı.

Görev dağılımının ardından Emre Tezmen, Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı olurken Erkan Kilimci Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirildi.

Atamalar, gerçekleştirilecek ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak.

PUSULA FİNANS HOLDİNG'DE DE BAŞKAN DEĞİŞTİ

Benzer bir yönetim değişikliği Pusula Finans Holding A.Ş.'de de gerçekleşti.

Ahmet Özcan ve Serdar Turhan'ın istifalarının ardından boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Emre Tezmen ve Erkan Kilimci getirildi.

Yeni görev dağılımıyla Emre Tezmen, Pusula Finans Holding Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Böylece Tezmen, hem Pusula Finans Holding hem de Katılımevim'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

KTLEV VE TERA SÜRECİNDE YENİ AŞAMA

Yönetimdeki değişiklik, Tera Grubu ile Pusula Grubu arasında yürütülen devir sürecinin devam ettiği sırada geldi.

Tera Grubu şirketlerinin Pusula Finans Holding ve bağlı ortaklıklarını devralmasına yönelik görüşmelerde tarafların işlemin temel ticari ve finansal şartları konusunda daha önce mutabakata vardığı açıklanmıştı.

Ancak devir işlemi henüz tamamlanmış değil. Sürecin sonuçlanması için ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumlardan gerekli izin ve onayların alınması ve tarafların belirlediği diğer kapanış koşullarının yerine getirilmesi gerekiyor.

TERA GRUBU PUSULA'YI NEDEN DEVRALIYOR?

Planlanan işlemle Pusula Grubu'nun sermaye piyasaları, portföy yönetimi, yatırım hizmetleri ve tasarruf finansmanı alanlarındaki faaliyetlerinin Tera Grubu'nun sermaye piyasalarındaki yapısıyla bir araya getirilmesi hedefleniyor.

Şirketlerin açıklamalarına göre iki grubun kurumsal ve finansal kapasitesinin birleşmesiyle daha güçlü, çeşitlendirilmiş ve entegre bir finansal yapı oluşturulması amaçlanıyor.

Devir sürecinde kamuya açıklanması gereken yeni gelişmelerin yatırımcılarla paylaşılacağı belirtildi.

EMRE TEZMEN KİMDİR?

Katılımevim ve Pusula Finans Holding Yönetim Kurulu Başkanlığına getirilen Emre Tezmen, finans ve teknoloji sektörlerinde uzun yıllardır faaliyet gösteren ekonomist ve iş insanı.

Tezmen, 1995 yılında Belçika’daki Université Libre de Bruxelles (ULB) Ekonomi Bölümü’nden yüksek akademik başarı derecesiyle mezun oldu. 1997 yılında Vrije Universiteit Brussel’da (VUB) İşletme Yüksek Lisansını üstün başarı derecesiyle tamamladı. Tezmen ayrıca CFA (Chartered Financial Analyst) sertifikasına sahip ve CFA Enstitüsü asli üyesi.

Profesyonel kariyerine 1995 yılında başlayan Tezmen, 2005 yılında Tera Yatırım Menkul Değerler’i kurdu. Türkiye’nin ilk online işlem platformlarından birinin hayata geçirilmesinde de rol aldı.

Tezmen; Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Tera Finans Faktoring ve Tera Yatırım Bankası’nda Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Ayrıca Tera Yatırım Teknoloji Holding, Tera Finansal Yatırımlar Holding ve Tera Yatırım Holding gibi grup şirketlerinde de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürüyor.

2022’den bu yana DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi’nde Yönetim Kurulu Üyesi ve Girişim Sermayesi Komite Başkanı olan Tezmen, 2023’ten bu yana Merkezi Kayıt Kuruluşu’nda (MKK) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor