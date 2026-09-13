Altın fiyatlarında sert hareketlerin yaşandığı haftanın ardından gözler Fed'in 16 Eylül'de açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Wall Street'te analistlerin yüzde 64'ü altında yükseliş beklerken StoneX Group'tan Bob Haberkorn, Fed'in faiz artırmaması halinde ons altında 5.000 doların yeniden hedef haline gelebileceğini söyledi. Ancak faiz artışı senaryosunda kısa vadeli geri çekilme riski masada.

FED FAİZ ARTIRMAZSA ALTIN 5.000 DOLARA GİDEBİLİR Mİ?

StoneX Group Kıdemli Emtia Brokerı Bob Haberkorn, Fed'in faiz artırmaması halinde değerli metallerde güçlü bir hareket görülebileceği görüşünde.

Haberkorn, böyle bir senaryoda altının yıl sonuna doğru ciddi şekilde güçlenebileceğini belirterek 5.000 dolar seviyesini hedef olarak gösterdi.

Haberkorn, Fed'in faiz artırmaması durumunda geçen yıl yaşananlara benzer bir tablo oluşabileceğini ve altında yükselişin yıl sonuna kadar devam edebileceğini düşünüyor.

Uzmanın değerlendirmesine göre 5.000 dolar, faiz artışının gelmemesi halinde piyasanın yeniden yönelmek isteyebileceği önemli bir seviye.

FED FAİZ ARTIRIRSA ALTIN NE OLUR?

Piyasanın diğer tarafında ise faiz artışı ihtimali bulunuyor. Fed fon vadeli işlemlerinde faiz artışı ihtimali yaklaşık yüzde 90 seviyesinde fiyatlanıyor. Ancak ekonomistler aynı ölçüde emin değil.

Bannockburn Global Forex Genel Müdürü Marc Chandler'ın aktardığı Bloomberg anketine göre 48 ekonomistin yalnızca 13'ü faiz artışı bekliyor.

Chandler, Fed toplantısı öncesinde altında yükseliş yaşanabileceğini ve 4.460-4.510 dolar bandının teknik hedef haline gelebileceğini belirtti.

Fed'in faiz artırmaması halinde ise yükselişin güçlenebileceğini ifade eden Chandler'a göre 4.540 doların aşılması teknik görünümü daha da güçlendirebilir.

4.300 DOLAR ALTINDA YENİ TABAN MI?

Altındaki son geri çekilmenin ardından analistlerin üzerinde durduğu seviyelerden biri de 4.300 dolar oldu.

Adrian Day Asset Management Başkanı Adrian Day, yüksek ABD enflasyonu ve yükselen tahvil getirilerine rağmen altının direnç göstermesini piyasadaki temel gücün işareti olarak değerlendirdi.

Day'e göre altın, yeni bir yükseliş öncesinde 4.300 dolar civarında daha yüksek bir taban oluşturuyor olabilir.

İran kaynaklı jeopolitik gelişmelerin petrol ve dolar üzerinde yaratabileceği sert hareketler ise kısa vadede altın için risk olmaya devam ediyor.

25 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞINDA NE OLACAK?

Fed'in beklentiler doğrultusunda 25 baz puan faiz artırması halinde altında geri çekilme yaşanabileceği belirtiliyor.

Haberkorn ise bu senaryoda geçmiş dönemlerdeki kadar sert bir satış beklemiyor.

Bunun temel nedeni olarak Fed'in faizleri ne kadar yükseltebileceğine ilişkin soru işaretleri gösteriliyor. Yüksek borç seviyesi ve daha yüksek faizlerin ekonomi üzerindeki maliyeti, merkez bankasının hareket alanını sınırlayan unsurlar arasında görülüyor.

InvestingLive Döviz Stratejisi Başkanı Adam Button da Fed'in faiz artıracağı beklentisiyle altın üzerinde aşağı yönlü baskı bekliyor. Ancak Fed açıklaması ve basın toplantısının yeterince şahin olmaması halinde altında hızlı bir toparlanma yaşanabileceğini düşünüyor.

WALL STREET'TE 14 ANALİSTİN 9'U YÜKSELİŞ BEKLİYOR

Kitco News Haftalık Altın Anketi'nde profesyonel piyasa katılımcılarının beklentileri yeniden yükseliş tarafına döndü.

Ankete katılan 14 Wall Street analistinin 9'u, yani yüzde 64'ü, önümüzdeki hafta altın fiyatlarının yükseleceğini tahmin etti.

Yalnızca 2 analist, yüzde 14'lük payla fiyatların daha fazla gerilemesini bekledi.

Kalan 3 analist, yani yüzde 21'lik kesim ise altının dalgalı ancak yatay bir seyir izleyeceğini öngördü.

BİREYSEL YATIRIMCILAR DA YÜKSELİŞ DİYOR

Kitco'nun çevrim içi anketine katılan 218 bireysel yatırımcının 115'i, yani yüzde 53'ü, önümüzdeki hafta altında yükseliş bekliyor.

52 yatırımcı fiyatların gerileyeceğini tahmin ederken 51 kişi yatay seyir öngördü.

Buna göre bireysel yatırımcılarda yükseliş beklentisi devam etse de Wall Street analistlerine kıyasla daha temkinli bir tablo ortaya çıktı.

ALTINDA GÖZLER 4.540 VE 5.000 DOLARDA

Fed kararı öncesinde altın piyasasında birbirinden oldukça farklı senaryolar masada.

Kısa vadede 4.300 doların korunup korunamayacağı izlenirken yukarı yönlü harekette önce 4.460-4.510 dolar bandı, ardından 4.540 dolar seviyesi takip ediliyor.

Daha büyük senaryo ise Fed'in faiz artırmaması halinde gündeme geliyor. Bu durumda Haberkorn'un değerlendirmesine göre ons altında 5.000 dolar yeniden hedef haline gelebilir.

Fed'in 25 baz puanlık faiz artışına gitmesi durumunda ise altında geri çekilme bekleniyor ancak uzmanlar yüksek ABD borcu ve Fed'in sınırlı hareket alanı nedeniyle satışların geçmişteki faiz artışları kadar sert olmayabileceğini değerlendiriyor.