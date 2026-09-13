Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) bedelsiz sermaye artırımı için onay alan iki şirket yarın yatırımcıların radarında olacak.

Onur Yüksek Teknoloji (ONRYT) ve Kordsa Teknik Tekstil (KORDS), 14 Eylül 2026 tarihinde bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirecek. Her iki şirkette de artırılan sermaye tamamen iç kaynaklardan karşılanacak.

ONRYT YÜZDE 300 BEDELSİZ VERECEK

Onur Yüksek Teknoloji'nin (ONRYT) 62 milyon 830 bin TL olan çıkarılmış sermayesi, yüzde 300 oranındaki bedelsiz sermaye artırımıyla 251 milyon 320 bin TL'ye çıkarılacak.

Şirket, sermayesine 188 milyon 490 bin TL'yi iç kaynaklardan ekleyecek. ONRYT'nin bedelsiz sermaye artırımı başvurusu SPK tarafından 3 Eylül'de onaylanmıştı.

Yüzde 300 bedelsiz oranı kapsamında yatırımcıların sahip oldukları her 1 lota karşılık 3 yeni lot alma hakkı oluşacak. Böylece bedelsiz sonrası toplam pay adedi teorik olarak 4 katına çıkacak.

KORDS'TA ORAN YÜZDE 1800'E YAKLAŞIYOR

Günün en yüksek bedelsiz oranı ise Kordsa Teknik Tekstil'de (KORDS) olacak.

KORDS'un 194 milyon 529 bin 76 TL olan çıkarılmış sermayesi, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere yaklaşık yüzde 1.799,90 oranında artırılacak.

Sermaye artırımı sonrasında şirketin çıkarılmış sermayesi yaklaşık 3 milyar 695 milyon 860 bin TL'ye ulaşacak. SPK, şirketin başvurusuna 9 Eylül'de onay vermişti.

Bu oran, yatırımcının elindeki her 1 lot için yaklaşık 18 yeni lot alma hakkı anlamına geliyor. Bedelsiz işlemin ardından toplam pay adedi yaklaşık 19 kata çıkacak.

YENİ LOTLAR HESAPLARA NE ZAMAN GEÇECEK?

Her iki şirket için de bedelsiz sermaye artırımında hak kullanım başlangıç tarihi 14 Eylül 2026 olarak belirlendi.

Hak sahiplerinin belirleneceği kayıt tarihi 15 Eylül, bedelsiz payların yatırımcı hesaplarına geçeceği tarih ise 16 Eylül 2026 olacak.

BEDELSİZ SONRASI HİSSE FİYATI NE OLACAK?

Bedelsiz sermaye artırımı yatırımcının portföy değerini doğrudan artıran bir işlem değil. Yatırımcının sahip olduğu lot sayısı yükselirken hisse fiyatı da bedelsiz oranına göre teorik olarak düzeltiliyor.

Bu nedenle KORDS'ta lot sayısının yaklaşık 19 katına, ONRYT'te ise 4 katına çıkması, yatırımcının parasının aynı oranda arttığı anlamına gelmiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.