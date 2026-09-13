Sermaye piyasalarına yönelik sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili yeni bir soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kendisine yapılan başvurular üzerine sermaye piyasası araçlarının fiyatını, değerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemeye yönelik paylaşımları incelemeye aldı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI İNCELEME ALTINDA

Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma; yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veya yorum yapan ve sosyal medya üzerinden yanıltıcı içerik üreten hesap sahiplerini kapsıyor.

Soruşturma, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor.

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan başvurular nazarında, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren veya yorum yapan, ayrıca sosyal medya üzerinden yanıltıcı içerik üreten sosyal medya hesap sahipleri hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatılmıştır."