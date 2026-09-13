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Emeklilik fonlarının en çok aldığı hisseler belli oldu. Fonlar geçen hafta ISCTR'de 55,9 milyon, CWENE'de 42 milyon ve SASA'da 23,4 milyon lot net alım yaptı. İşte ilk 10 hisse.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin yüzde 3,25 yükseldiği haftada emeklilik fonlarının hisse tercihleri belli oldu. Takas verilerine göre fonların en yüksek net alımı ISCTR'de gerçekleşirken CWENE ve SASA da listenin ilk sıralarında yer aldı. İlk 10 hissede toplam net alım 176 milyon lotu aştı.

EMEKLİLİK FONLARI EN ÇOK ISCTR ALDI

Listenin ilk sırasında Türkiye İş Bankası (ISCTR) yer aldı. Emeklilik fonlarının ISCTR'deki net alımı 55 milyon 901 bin 848 lot olarak gerçekleşti.

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İkinci sırada 42 milyon 38 bin 91 lot net alımla CW Enerji (CWENE) bulunurken, SASA Polyester (SASA) 23 milyon 366 bin 666 lotla üçüncü sıraya yerleşti.

İlk üç hissedeki toplam net alım böylece 121,3 milyon lotu aştı.

Emeklilik fonları geçen hafta bu hisseleri aldıkça aldı!, Görsel 1

ENERJİ HİSSELERİ DE LİSTEDE

Emeklilik fonlarının alımlarında enerji şirketleri de üst sıralarda yer aldı. Europower Enerji'de (EUPWR) 16 milyon 829 bin 712 lot, Albaraka Türk'te (ALBRK) ise 13 milyon 945 bin 597 lot net alım kaydedildi.

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Akbank (AKBNK), Emlak Konut GYO (EKGYO), Yapı Kredi (YKBNK), Garanti BBVA (GARAN) ve Türk Telekom (TTKOM) da emeklilik fonlarının en fazla net alım yaptığı hisseler arasına girdi.

Emeklilik fonları geçen hafta bu hisseleri aldıkça aldı!, Görsel 2

Emeklilik fonlarının geçen hafta en çok aldığı hisselerin sıralı tam listesi şu şekilde;

Hisse Net alım
ISCTR 55.901.848 lot
CWENE 42.038.091 lot
SASA 23.366.666 lot
EUPWR 16.829.712 lot
ALBRK 13.945.597 lot
AKBNK 7.704.614 lot
EKGYO 5.634.372 lot
YKBNK 5.006.667 lot
GARAN 2.983.884 lot
TTKOM 2.752.877 lot

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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