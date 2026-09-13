Milyonlarca memur emeklisinin yakından takip ettiği seyyanen zam tartışmasında gözler Anayasa Mahkemesi'ne çevrildi.

Çalışan memurlara Temmuz 2023'te verilen ancak memur emeklilerinin aylıklarına yansıtılmayan 8 bin 77 TL'lik ilave ödemeye ilişkin bireysel başvurularda yeni gelişme yaşandı.

AYM, 6 Ağustos 2026 tarihinde aldığı kararla ikinci bireysel başvuruyu daha önce açılan 2026/7162 sayılı dosyayla birleştirdi.

AYM'DEN EMEKLİYE SEYYANEN ZAM KARARI ÇIKTI MI?

Henüz hayır. AYM'nin aldığı karar, 8 bin 77 TL'lik ödemenin memur emeklilerine verilmesine hükmedildiği anlamına gelmiyor.

Mahkeme şu aşamada benzer talepleri içeren bireysel başvuruları tek dosyada topladı. Bundan sonraki süreçte gözler dosya hakkında verilecek esastan karara çevrilecek.

Kararın ne zaman açıklanacağına ilişkin resmi bir takvim de bulunmuyor.

8 BİN 77 TL'LİK ÖDEME NEDEN EMEKLİLERE VERİLMEDİ?

Temmuz 2023'te çalışan memurlara sağlanan 8 bin 77 TL'lik artış, maaş katsayısına eklenmek yerine ayrı bir "ilave ödeme" olarak düzenlendi.

Bu nedenle ödeme aktif görevdeki memurlara yapılırken maaşları memur maaş katsayısıyla bağlantılı olan emeklilerin aylıklarına yansımadı.

Başvuruların temelinde de söz konusu ödemenin memur emeklilerine verilmemesi bulunuyor.

EMEKLİ MAAŞINA 25 BİN TL ZAM MI GELECEK?

Sosyal medyada AYM'den olumlu karar çıkması halinde memur emeklilerinin aylıklarına yaklaşık 25 bin TL ekleneceği ve geçmişe dönük farkların yaklaşık 1 milyon TL'ye ulaşabileceği yönünde iddialar bulunuyor.

Ancak bu rakamlar kesinleşmiş bir AYM kararına veya resmi olarak açıklanmış bir ödeme tutarına dayanmıyor. Hesaplamalar, 2023'teki 8 bin 77 TL'lik ödemenin daha sonraki enflasyon ve katsayı artışlarıyla güncellenmesi varsayımına dayanıyor.

Dolayısıyla mevcut aşamada "emekliye 25 bin TL zam geldi" veya "1 milyon TL toplu ödeme yapılacak" demek doğru değil.

KARAR HANGİ EMEKLİLERİ İLGİLENDİRİYOR?

AYM'nin önündeki başvuru doğrudan Emekli Sandığı (4/c) kapsamındaki memur emeklilerini ilgilendiriyor.

SSK (4/a) ve Bağ-Kur (4/b) emeklileri açısından olası bir kararın otomatik olarak uygulanması söz konusu değil.

AYM'nin ihlal kararı vermesi halinde dahi ödemenin kapsamı, miktarı ve geçmişe dönük farkların nasıl uygulanacağı konusunda ayrıca yasal düzenleme yapılması gerekebilecek.