NETGL halka arz sonuçları açıklandı. Net Global halka arz kaç lot verdi, kişi başı kaç lot düştü soruları yatırımcıların gündemine gelirken 652 bin 248 bireysel yatırımcıya toplam 35 milyon lot dağıtıldı. Verilere göre bireysel yatırımcı başına ortalama yaklaşık 54 lot düştü. Halka arz büyüklüğü ise 2,23 milyar TL oldu.

NETGL HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

NETGL halka arzında yurt içi bireysel yatırımcılara 35 milyon lot ayrıldı. Halka arz sonucunda 652 bin 248 bireysel yatırımcıya pay dağıtımı gerçekleştirildi.

Açıklanan toplam dağıtım miktarı yatırımcı sayısına bölündüğünde, bireysel yatırımcı başına ortalama yaklaşık 53,66 lot, yani yaklaşık 54 lot düşüyor.

Ancak açıklanan sonuçlarda yatırımcıların talep miktarına göre kişi başına kesin kaç lot aldığına ilişkin ayrı bir dağılım bulunmuyor. Bu nedenle 54 lot rakamı, açıklanan toplam veriler üzerinden hesaplanan ortalama lot miktarını ifade ediyor.

NETGL HALKA ARZINA 665 BİN KİŞİDEN TALEP

Net Global halka arzına tüm yatırımcı gruplarında toplam 665 bin 356 yatırımcı katıldı. Pay almaya hak kazanan toplam yatırımcı sayısı ise 652 bin 353 oldu.

Bireysel tarafta 665 bin 230 yatırımcı talepte bulunurken bunların 652 bin 248'ine dağıtım gerçekleştirildi.

NETGL HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ 2,23 MİLYAR TL

Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilen halka arzda NETGL paylarının halka arz fiyatı 25,52 TL olarak belirlenmişti.

Halka arz kapsamında satışa sunulan 87 milyon 500 bin lotun tamamı satıldı. Böylece Net Global'in halka arz büyüklüğü 2 milyar 233 milyon TL olarak gerçekleşti.

NETGL HALKA ARZINA KAÇ KAT TALEP GELDİ?

Halka arzda satışa sunulan 87,5 milyon lota karşılık toplam 248 milyon 550 bin 121 lotluk talep toplandı. Böylece NETGL halka arzına toplamda 2,84 kat talep geldi.

Yurt içi bireysel yatırımcılarda talep 2,19 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılarda 4,04 kat, yurt dışı kurumsal yatırımcılarda ise 2,21 kat olarak gerçekleşti.

Yatırımcı grubu Talep Dağıtılan lot Dağıtım oranı Yurt içi bireysel 2,19 kat 35.000.000 %40 Yurt içi kurumsal 4,04 kat 30.625.000 %35 Yurt dışı kurumsal 2,21 kat 21.875.000 %25 Toplam 2,84 kat 87.500.000 %100

NETGL HALKA ARZINDA YÜZDE 5'İ AŞAN YATIRIMCI OLMADI

Tacirler Yatırım tarafından yapılan ayrıca açıklamada, 9-10-11 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen NETGL halka arzında satışa sunulan payların yüzde 5'inden fazlasını satın alan herhangi bir gerçek veya tüzel kişi yatırımcı bulunmadığı bildirildi.