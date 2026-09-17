17 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre BofA, şirket sermayesindeki dolaylı pay oranında yüzde 3 kritik sınırının altına geriledi.

Yapılan bildirimde, Bank of America Corporation'ın yüzde 100 oranında kontrolüne sahip olduğu iştiraki Merrill Lynch International tarafından 15 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen alım-satım işlemlerinin detaylarına yer verildi.

İlgili tarihte Manas Enerji paylarında:

• Fiyat Aralığı: 33,90 TL – 34,66 TL

• Toplam Alış Hacmi: 3.324.612 nominal tutarlı (lot)

• Toplam Satış Hacmi: 5.066.538 nominal tutarlı (lot)

• Net Satış: 1.741.926 lot

DOLAYLI PAY ORANI YÜZDE 2,83’E GERİLEDİ

Gerçekleşen net satış işlemi sonrasında, Bank of America Corporation'ın Merrill Lynch International vasıtasıyla Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinde dolaylı yoldan sahip olduğu paylar ve oy haklarının oranı, 15 Eylül 2026 itibarıyla yüzde 2,834 seviyesine düştü.

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