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ARDYZ yeni iş anlaşmasını KAP'a açıkladı. ARD Grup, kamu kurumunun yapay zeka altyapısı için 50,6 milyon TL'lik NVIDIA temelli sipariş aldı.

ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. (ARDYZ), yeni iş ilişkisini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Şirket, son kullanıcısı bir kamu kurumu olan proje kapsamında, kurumun yapay zeka yazılım altyapısında kullanılmak üzere NVIDIA temelli bilişim malzemelerinin tedariki için özel bir şirketten sipariş aldığını açıkladı.

SİPARİŞ TUTARI 1 MİLYON DOLARI AŞTI

ARDYZ tarafından yapılan açıklamaya göre siparişin toplam büyüklüğü KDV dahil 1 milyon 40 bin 400 dolar oldu.

Şirket, söz konusu tutarın güncel karşılığını 50 milyon 613 bin 963 TL olarak açıkladı.

Sipariş kapsamında gerçekleştirilecek teslimatların ARD Grup Bilişim Teknolojileri'nin ciro ve karlılığına olumlu katkı sağlamasının beklendiği belirtildi.

Böylece ARDYZ, yapay zeka altyapısına yönelik NVIDIA temelli bilişim ürünlerinin tedarikinde yeni bir iş anlaşmasına imza atmış oldu.

ARDYZ KAP a duyurdu! 50,6 milyon TL lik yeni sipariş, Görsel 1

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