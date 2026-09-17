TCMB, TL likidite yönetiminde yeni adımlar açıkladı. Haftalık repo fonlaması artırılacak, bankaların borçlanma limitleri güncellenecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin ardından TL likidite yönetimine ilişkin yeni adımlar açıkladı. Haftalık repo ihaleleriyle sağlanan fonlama artırılacak, bankaların borçlanma limitleri güncellenecek ve teminat iskonto oranları azaltılacak.
HAFTALIK REPO FONLAMASI ARTIRILACAK
Merkez Bankası'nın açıkladığı ilk adım haftalık repo ihalelerine ilişkin oldu.
TCMB, haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarının, piyasadaki likidite koşulları göz önünde bulundurularak artırılacağını bildirdi.
Böylece bankacılık sistemine haftalık repo ihaleleri üzerinden sağlanan TL likiditesinin artırılması hedefleniyor.
BANKALARIN BORÇLANMA LİMİTLERİ GÜNCELLENECEK
TCMB bünyesinde faaliyet gösteren Bankalararası Para Piyasasında bankaların borç alabilme limitlerinde de değişikliğe gidilecek.
Bankaların söz konusu limitleri, bankacılık sisteminin mevcut bilanço büyüklükleri dikkate alınarak güncellenecek.
TEMİNAT İSKONTO ORANLARI AZALTILACAK
Merkez Bankası'nın üçüncü adımı ise teminatlara yönelik oldu.
TCMB bünyesindeki piyasalarda geçerli olan teminat iskonto oranları gözden geçirilerek azaltılacak.
Teminat iskonto oranının azaltılması, bankaların TCMB işlemlerinde sundukları teminatların daha yüksek bir bölümünü fonlama kapasitesinde kullanabilmesine imkan sağlayabilir.
TCMB'DEN EK TEDBİR MESAJI
Merkez Bankası, açıklanan adımların ardından piyasalardaki likidite koşullarının yakından izlenmeye devam edileceğini de vurguladı.
TCMB, gerekli görülmesi halinde her türlü ek tedbirin alınacağını bildirdi.
Açıklanan adımlar, son günlerde Borsa İstanbul ve fon piyasasında yaşanan hareketlilik nedeniyle likidite koşullarının gündemin ilk sıralarına yerleştiği bir dönemde geldi.