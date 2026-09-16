Küresel ekonominin gözünü çevirdiği ABD Merkez Bankası (Fed) eylül ayı toplantısını tamamladı. Toplantının ardından yapılan resmi açıklamada, politika faizinin 25 baz puan artırılarak yüzde 3,75-4,00 seviyesine çıkarıldığı duyuruldu. Böylece banka, Temmuz 2023'ten bu yana süregelen uzun soluklu duraklama dönemine son vererek yeniden faiz artırım döngüsünü başlatmış oldu.

BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve ABD'de son dönemde açıklanan beklentilerin üzerindeki çekirdek tüketici enflasyonu verisi, Fed'e yönelik faiz artışı beklentilerini güçlendirmişti. Para piyasalarında bu toplantıda 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 90'a kadar fiyatlanırken, Bloomberg anketine katılan bazı ekonomistler de tahminlerini revize ederek 25 baz puanlık artış beklediklerini açıklamıştı.

BİR ARTIŞA DAHA İŞARET EDİLDİ

Fed yetkilileri, 16 yetkilinin bu yıl en az bir ilave artış öngörmesiyle birlikte yılın ilerleyen dönemlerinde ek bir faiz artışına daha işaret etti.

Söz konusu faiz artışı kararı, geçen hafta yayımlanan verilerib çekirdek enflasyonun Ağustos ayında beklenenden daha hızlı bir tempoda yükseldiğini göstermesinin ardından geldi ve politika yapıcıları Başkan Donald Trump'ın faiz oranlarını düşürme çağrısına karşı gelmeye yöneltti.

Yetkililer, karar metninde enflasyona atıfta bulunarak, "Bugünkü politika adımı, komitenin yüzde 2'lik hedefine daha zamanında dönülmesini destekleyecektir" ifadelerine yer verdi. Bu karar, ABD merkez bankasının Temmuz 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği ilk faiz artışı oldu.

FOMC KARARI OY BİRLİĞİYLE ALDI

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), gösterge federal fonlama faiz oranını yüzde 3,75 ile yüzde 4 aralığına yükseltmek için oy birliğiyle karar aldı.

Çarşamba günü açıklanan yeni faiz tahminlerinde, Fed yetkililerinin 2026 sonu için medyan faiz oranı öngörüsü yüzde 3,8'den yüzde 4,1'e yükseldi ve bu durum bir dizi faiz artışına verilen desteğin arttığına işaret etti.

Haziran ayında 2026'da toplamda en az iki artış bekleyen yetkili sayısı 6 iken, bu kez 16 yetkili bu yıl en az bir ilave artış öngördü. 2027 yılı için medyan tahmin önümüzdeki yıl ilave bir faiz artışına işaret etmedi. Ancak 8 politika yapıcı, 2027 sonuna kadar faizlerin şu an bulunduğu seviyeden çeyrek puan daha yukarıda olmasını savundu.

Warsh'ın kendi tahminlerini sunmaktan kaçındığı Haziran ayında olduğu gibi, 19 yetkiliden sadece 18'i 2026 ve 2027 için faiz öngörüsünde bulundu.

PROJEKSİYONLAR DA REVİZE EDİLDİ

Fed faiz kararıyla birlikte ekonomik projeksiyonları da güncelledi. Buna göre Haziran'da yüzde 2,2 olan 2026 büyüme tahmini yüzde 2,3'e çıkarıldı. 2027 büyüme tahmini de yüzde 2,3'ten yüzde 2,4'e yükseltilirken, 2028 büyüme tahmini yüzde 2,2'de korundu.

Haziran'da kaydedilen işsizlik tahminlerinde de aşağı yönlü revizyonlar oldu. 2026 ve 2027 tahmini yüzde 4,3'ten yüzde 4,1'e çekildi. 2028 tahmini de yüzde 4,2'den yüzde 4,1'e indirildi.

Fed'in yakından izlediği PCE enflasyon tahmini 2026 için yüzde 3,6'dan yüzde 3,7'ye çıktı.

ALTIN KARARLA BİRLİKTE DÜŞÜŞE GEÇTİ

Karar öncesinde yükselişte olan ons ve gram altın, Fed Başkanı Kevin Warsh’ın açıklamalarının ardından düşüşe geçti. Saat 21.00 ile 23.000 arasındaki düşüş ons altında yüzde 1,87'i buldu. 6 bin 795 liradan satılan gram altın, 6 bin 681 liraya geriledi.

Karar öncesinde yüzde ons altın 1,37 yükselişke 4 bin 354 dolar seviyesindeydi.

Düşüş hızında hafif bir toparlanma olsa da altındaki düşüş beklentisi sürüyor.