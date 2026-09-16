MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, Bloomberg HT'ye yaptığı açıklamalarda para politikası, faiz indirimleri, Orta Vadeli Program (OVP) ve sanayinin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN 100 BAZ PUANI İŞARET ETTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonuna kadar atabileceği adımlara değinen Özdemir, faiz indirimlerinde kontrollü hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Özdemir, koşulların elvermesi halinde yıl sonuna kadar yapılacak toplantılarda 100'er baz puanlık faiz indirimlerinin makul olabileceğini ifade etti.

Faiz indirimlerinin yalnızca ekonomide canlanma sağlamak amacıyla yapılmaması gerektiğini belirten Özdemir, para politikasında rasyonel zeminin korunmasının önemine dikkat çekti.

Tüketim iştahını artıracak geniş kapsamlı faiz indirimlerinin ilerleyen dönemde yeni ekonomik sorunlara neden olabileceğini belirten Özdemir, atılacak adımların ekonomik verilerle uyumlu olması gerektiğini söyledi.

OVP'YE OLUMLU DEĞERLENDİRME

Yeni Orta Vadeli Program'ı da değerlendiren Özdemir, programın daha "rasyonel ve ayakları yere basan" bir çerçeve sunduğunu ifade etti.

Türkiye'nin büyüme sürecinde mevcut üretim kapasitesini teknolojik açıdan dönüştürmesi gerektiğini belirten Özdemir, enflasyon yaratabilecek yeni yatırımlar yerine mevcut kapasitenin daha etkin kullanılmasına odaklanılması gerektiğini söyledi.

MÜSİAD SANAYİ ENVANTERİ HAZIRLIYOR

Türkiye'nin kapsamlı bir sanayi envanterine ihtiyacı olduğunu belirten Özdemir, MÜSİAD'ın bu konuda çalışma yürüttüğünü açıkladı.

Türkiye'nin sanayi kapasitesini ortaya koymayı amaçlayan raporun önümüzdeki 5-6 ay içerisinde yayımlanması planlanıyor.

Özdemir ayrıca 21. MÜSİAD EXPO Uluslararası Ticaret Fuarı'nın 23-26 Eylül tarihlerinde düzenleneceğini belirtti. Organizasyonun karma fuarcılık anlayışıyla gerçekleştirileceğini ve uluslararası ticaret açısından önemli bir buluşma olacağını ifade etti.