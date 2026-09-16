Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, dezenflasyon sürecinin arzulanan hızda ilerlemediğini belirtirken, savaşın Türkiye'deki enflasyona etkisine dikkat çekti. Şimşek, "Bu sene savaş olmasaydı, enflasyon bugün itibarıyla en az 7 puan aşağıda olurdu" dedi.

Habertürk canlı yayınında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, OVP'nin kamu ve özel sektör açısından iki farklı işlevi bulunduğunu söyledi.

Şimşek, "OVP'nin 2 temel fonksiyonu var. Kamu açısından bağlayıcı. Özel sektör açısından bir yol haritası" ifadelerini kullandı.

"SAVAŞ OLMASAYDI ENFLASYON 7 PUAN AŞAĞIDA OLURDU"

Ekonomi politikalarında son üç yıldaki çerçevenin korunduğunu belirten Şimşek, temel hedefin dezenflasyon olduğunu ancak sürecin istenilen hızda ilerlemediğini söyledi.

Dış gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkisine işaret eden Şimşek, şöyle konuştu:

"Büyük resme baktığımızda 3 yıl politika çerçevesini koruduk. Temel hedefimiz dezenflasyon ama arzuladığımız hızda değil. Dış faktörler var. Bu sene savaş olmasaydı, enflasyon bugün itibarıyla en az 7 puan aşağıda olurdu."

EMTİA FİYATLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Şimşek, savaşın enflasyon üzerindeki etkisinin petrol ve doğal gazla sınırlı olmadığını belirterek emtia fiyatlarındaki artışa dikkat çekti.

"Bütün emtia fiyatlarında artış var. Bu artış enflasyonu olumsuz etkiliyor" diyen Şimşek, Türkiye'de enflasyonun yüksek olması nedeniyle dış fiyat şoklarının etkisinin görece daha fazla hissedildiğini ifade etti.

"MEMUR VE EMEKLİ EN AZ ENFLASYON KADAR ZAM ALACAK"

Memur ve emekli zammıyla ilgili de konuşan Bakan Şimşek, "Bütün kamu çalışanları ve emeklilerimizin maaşları en az enflasyon kadar artacak."dedi.

OVP TAHMİNLERİ İÇİN MESAJ

OVP'deki tahminlere yönelik değerlendirmelerde de bulunan Şimşek, ekonomik tahminlerin hazırlandıkları dönemin koşullarını yansıttığını söyledi.

Şimşek, "IMF yılda dört kez tahmini gözden geçirir. Biz sadece bir kez yapıyoruz" dedi.

"EN BAĞLAYICI HEDEF BÜTÇE"

OVP açısından en bağlayıcı hedefin bütçe olduğunu söyleyen Şimşek, bunun nedenini bütçenin önemli ölçüde kamunun kontrolünde olmasıyla açıkladı.

Bütçe açığının milli gelire oranında hedeflenenden daha iyi bir performans sergilendiğini belirten Şimşek, 2026'da eşel mobil sisteminin uygulanması nedeniyle ciddi miktarda kamu gelirinden feragat edildiğini de söyledi.

BÜYÜME İÇİN YÜZDE 3,3 MESAJI

Şimşek, dışarıdan gelen şoklara rağmen Türkiye ekonomisinin büyümeye devam edeceğini belirterek, "Dışarıdaki şoka rağmen büyüme yüzde 3,3 olacak. Buradaki sapma da yaşanan şoka oranla çok ciddi oranda değil" ifadelerini kullandı.taahhüdü niteliği taşıdığını, bütçe boyutuyla bağlayıcı olduğunu, diğer yandan özel sektör açısından bir yol haritası sunduğunu söyledi.

"DEZENFLASYON ARZULANAN HIZDA DEĞİL"

Ekonomi politikalarında son üç yıldır temel çerçevenin korunduğunu ifade eden Şimşek, öncelikli hedefin dezenflasyon olduğunu ancak sürecin istenilen hızda ilerlemediğini belirtti.

Şimşek, dış faktörlerin enflasyon görünümü üzerinde önemli etkisi olduğunu vurgulayarak, "Bu sene savaş olmasaydı, enflasyon bugün itibarıyla en az 7 puan aşağıda olurdu" dedi.

Savaşın etkisinin yalnızca petrol ve doğal gaz fiyatlarıyla sınırlı olmadığını kaydeden Şimşek, bütün emtia fiyatlarında artış yaşandığını ve bunun enflasyonu olumsuz etkilediğini söyledi.

Türkiye'de enflasyonun yüksek olması nedeniyle söz konusu etkinin görece daha güçlü hissedildiğini ifade etti.

"OVP AÇISINDAN EN BAĞLAYICI HEDEF BÜTÇEDİR"

Ekonomik tahminlerin hazırlandıkları dönemin koşullarını yansıttığını belirten Şimşek, IMF'nin tahminlerini yılda dört kez gözden geçirdiğini, Türkiye'nin ise bunu yılda bir kez yaptığını söyledi.

Şimşek, "OVP açısından en bağlayıcı hedef bütçedir. Çünkü kamunun önemli ölçüde kontrolündedir" ifadelerini kullandı.

Bütçe açığının milli gelire oranında hedeflerden daha iyi bir performans sergilendiğini belirten Şimşek, 2026 yılında eşel mobil sisteminin uygulanması nedeniyle ciddi miktarda kamu gelirinden feragat edildiğini söyledi.

Buna rağmen bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 3,5'lik hedefin altında, yüzde 3,1 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini kaydetti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 3,3

Şimşek, dışarıdan gelen şoka rağmen Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 3,3 büyümesinin beklendiğini belirterek, büyüme hedefindeki sapmanın yaşanan şokun büyüklüğüne kıyasla sınırlı kaldığını ifade etti.

Şimşek'in açıklamalarının devamında şu ifadeler yer alıyor;

Eşel mobil mazotta sene sonuna kadar devam edecek.

Gelir vergisi beyanname veren mükellef sayısı 5,5 milyona yükseldi. Denetimler ağırlıklı olarak büyük firmalar. Her 100 büyük firmadan şuanda 31'i denetleniyor. Küçüklerin denetim oranı yüzde 1 civarı (esnaf değil). Kayıt dışılıkla mücadelede başarı var ve devam edecek.

AYRINTILAR GELİYOR...