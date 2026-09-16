Borsa İstanbul’da haftanın üçüncü işlem gününde sert hareketlilik yaşanıyor. BIST 100 endeksi TSİ 11.09 itibarıyla yüzde 5,66 düşüşle 13.108 puana kadar geriledi. Endeks daha sonra kayıplarını azaltırken, TSİ 12.00 itibarıyla yüzde 3,24 düşüşle 13.449 puandan işlem gördü.

Borsada satış baskısının artmasıyla birlikte çok sayıda hissede sert düşüşler yaşanırken, yüzde 10 değer kaybederek taban olan hisseler dikkat çekti.

TABAN OLAN İLK 10 HİSSE

Hisse Son fiyat Değişim TRHOL 4.050,00 TL -%10,00 TERA 201,60 TL -%10,00 SASA 2,52 TL -%10,00 RALYH 238,50 TL -%10,00 PEKGY 10,53 TL -%10,00 KRDMB 85,50 TL -%10,00 KARSN 11,70 TL -%10,00 KARCL 209,70 TL -%10,00 IZFAS 45,90 TL -%10,00 IEYHO 207,00 TL -%10,00

YÜKSELEN İLK 10 HİSSE

Hisse Son fiyat Değişim UNLU 11,33 TL %10,00 BMSCH 11,93 TL %8,95 CANTE 1,35 TL %6,30 HRKET 84,45 TL %5,56 YAPRK 10,77 TL %5,48 VERUS 540,00 TL %3,25 TMSN 73,15 TL %2,88 ARMGD 181,00 TL %2,72 TDGYO 20,98 TL %2,44 ZOREN 2,58 TL %2,38

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