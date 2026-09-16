Borsa İstanbul’da BIST100 endeksi Sİ 12.00 itibarıyla yüzde 3,24 düşüşle 13.449 puandan işlem gördü. Borsa düşerken taban olan hisseler belli oldu.
Borsa İstanbul’da haftanın üçüncü işlem gününde sert hareketlilik yaşanıyor. BIST 100 endeksi TSİ 11.09 itibarıyla yüzde 5,66 düşüşle 13.108 puana kadar geriledi. Endeks daha sonra kayıplarını azaltırken, TSİ 12.00 itibarıyla yüzde 3,24 düşüşle 13.449 puandan işlem gördü.
Borsada satış baskısının artmasıyla birlikte çok sayıda hissede sert düşüşler yaşanırken, yüzde 10 değer kaybederek taban olan hisseler dikkat çekti.
TABAN OLAN İLK 10 HİSSE
|Hisse
|Son fiyat
|Değişim
|TRHOL
|4.050,00 TL
|-%10,00
|TERA
|201,60 TL
|-%10,00
|SASA
|2,52 TL
|-%10,00
|RALYH
|238,50 TL
|-%10,00
|PEKGY
|10,53 TL
|-%10,00
|KRDMB
|85,50 TL
|-%10,00
|KARSN
|11,70 TL
|-%10,00
|KARCL
|209,70 TL
|-%10,00
|IZFAS
|45,90 TL
|-%10,00
|IEYHO
|207,00 TL
|-%10,00
YÜKSELEN İLK 10 HİSSE
|Hisse
|Son fiyat
|Değişim
|UNLU
|11,33 TL
|%10,00
|BMSCH
|11,93 TL
|%8,95
|CANTE
|1,35 TL
|%6,30
|HRKET
|84,45 TL
|%5,56
|YAPRK
|10,77 TL
|%5,48
|VERUS
|540,00 TL
|%3,25
|TMSN
|73,15 TL
|%2,88
|ARMGD
|181,00 TL
|%2,72
|TDGYO
|20,98 TL
|%2,44
|ZOREN
|2,58 TL
|%2,38
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.