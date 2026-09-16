Borsa İstanbul'da Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret (EDIP) paylarına uygulanan tedbir sona eriyor.

EDIP'TE KREDİLİ İŞLEM YASAĞI KALKACAK

Tedbirin sona ermesiyle birlikte EDIP payları, başka bir tedbir kararı alınmaması halinde kredili işlemlere yarın yeniden konu olabilecek.

Hisse Sona erecek tedbir EDIP Kredili işlem yasağı

VBTS NEDİR?

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS), Borsa İstanbul'da işlem gören paylarda olağan dışı fiyat ve işlem hareketleri görüldüğünde yatırımcıların korunması ve piyasanın sağlıklı işleyişinin desteklenmesi amacıyla uygulanan tedbir sistemidir.

VBTS kapsamında bir hisse için kredili işlem yasağı, açığa satış yasağı, brüt takas veya emir paketi gibi farklı tedbirler uygulanabilir. Tedbirler belirlenen süre boyunca geçerli olur.

KREDİLİ İŞLEM YASAĞI NEDİR?

Kredili işlem, yatırımcının aracı kurumdan sağladığı krediyle hisse senedi alabilmesine imkan tanır. Bir hisseye kredili işlem yasağı getirildiğinde ise söz konusu pay, tedbir süresince kredi kullanılarak satın alınamaz.

Bu yasak, hissenin normal şekilde alınıp satılmasını engellemez. Yatırımcılar kendi nakit bakiyeleriyle hisse üzerinde işlem yapmaya devam edebilir.