Şirketin KAP’a yaptığı bildirime göre, 24 Temmuz 2026 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında gerçekleştirilen bedelsiz sermaye artırımıyla 194 milyon 529 bin 76 TL olan mevcut sermaye, 3 milyar 695 milyon 860 bin 271,57 TL’ye çıkarıldı.

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI TESCİL EDİLDİ

KORDS’un sermaye artırımına ilişkin esas sözleşmesinin 10. maddesinin yeni hali, 15 Eylül 2026 tarihinde Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edildi.

Söz konusu değişiklik, 15 Eylül 2026 tarih ve 11666 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 581. sayfasında ilan edildi.

KORDS sermayesi 3,69 milyar TL’ye çıktı

Detay Bilgi Mevcut sermaye 194.529.076 TL Artırılan sermaye 3.501.331.195,57 TL Ulaşılacak sermaye 3.695.860.271,57 TL Bedelsiz oranı %1.799,9012 Kayıtlı sermaye tavanı 10 milyar TL Sermaye tescil tarihi 15 Eylül 2026 Kayıt tarihi 15 Eylül 2026 Ödeme tarihi 16 Eylül 2026

PAYLAR HESAPLARA GEÇECEK

KORDS tarafından yapılan açıklamada, artırılan sermayeyi temsil eden payların kaydileştirilmiş pay niteliğinde olduğu belirtildi.

Bedelsiz payların yatırımcı hesaplarına geçişinde kayıt tarihi 15 Eylül 2026, ödeme tarihi ise 16 Eylül 2026 olarak açıklandı.

Böylece KORDS’un SPK tarafından 9 Eylül 2026 tarihinde onaylanan yüzde 1.799,9012 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı süreci tamamlanmış oldu.

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