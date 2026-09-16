Borsa İstanbul'da satış baskısı 16 Eylül'de hızlandı. BIST 30 endeksi saat 11.13 itibarıyla yüzde 5,47 gerileyerek 15.734,22 puana inerken, endeks kapsamındaki hisselerin tamamı eksi bölgede işlem gördü. SASA ve DSTKF yüzde 10 gerilerken, bankacılık hisselerindeki yüksek para çıkışı dikkat çekti.

Borsa İstanbul'da haftanın ilk iki işlem gününde etkili olan satış baskısı çarşamba günü daha da belirginleşti. BIST 30 endeksi güne 16.671,02 puandan başladıktan sonra 15.715,94 puana kadar geriledi.

Saat 11.13 itibarıyla endeks yüzde 5,47 kayıpla 15.734,22 puanda bulunurken işlem hacmi 58,74 milyar TL olarak gerçekleşti.

BIST 30 NEDEN DÜŞÜYOR?

Borsadaki sert hareketin tek bir nedene bağlı olmadığı görülüyor. Haftanın ilk iki işlem gününde BIST 100'de toplam yaklaşık yüzde 4'lük kayıp yaşanmasının ardından satış baskısı yeni güne de taşındı.

Borsa İstanbul'da satışların sertleşmesinde fon piyasasında yaşanan gelişmeler öne çıktı. Pusula Portföy, kurucusu olduğu bazı yatırım fonlarının katılma payı iade ödemelerinde temerrüt oluştuğunu KAP'a bildirdi.

Şirket, ilgili fonlar hesabına işlem yapılan aracı kurumlarla mutabakatların ve likidite yönetim sürecinin devam ettiğini açıklarken, gelişme piyasalarda likiditeye ilişkin endişeleri artırdı.

Küresel tarafta ise Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelerin petrol fiyatlarını yukarı taşıması, tahvil faizlerindeki hareketlilik ve Fed'in bugün açıklayacağı faiz kararı öncesindeki belirsizlik risk iştahını sınırlayan başlıklar arasında bulunuyor. A1 Capital'in değerlendirmesinde yüksek TL faizleri, zayıflayan şirket karları ve düşük yabancı yatırımcı derinliği de Borsa İstanbul üzerindeki baskının nedenleri arasında gösterildi.

BIST 30'DA HANGİ HİSSELER DÜŞTÜ?

Satışların BIST 30'un geneline yayıldığı görüldü. Saat 11.13 itibarıyla en sert kayıp SASA ve DSTKF'de yaşandı. İki hisse de yüzde 10 gerilerken, GUBRF yüzde 9,98 ile tabana yaklaştı.

PETKM'de kayıp yüzde 8,73, ASTOR'da yüzde 8,43, KRDMD'de yüzde 7,59 oldu. SISE yüzde 6,56, EKGYO yüzde 6,52 ve ISCTR yüzde 6,29 geriledi.

Hisse Değişim SASA -%10,00 DSTKF -%10,00 GUBRF -%9,98 PETKM -%8,73 ASTOR -%8,43 KRDMD -%7,59 SISE -%6,56 EKGYO -%6,52 ISCTR -%6,29 EREGL -%6,17 AKBNK -%5,90 SAHOL -%5,20 ASELS -%4,71 KCHOL -%4,48 GARAN -%4,46 ENKAI -%3,44 AEFES -%3,32 PGSUS -%3,20 FROTO -%2,68 MGROS -%1,85

BANKA HİSSELERİNDE SATIŞ BASKISI ARTTI

BIST 30'daki hareketin dikkat çeken taraflarından biri bankacılık hisseleri oldu. Ekrandaki verilere göre AKBNK yüzde 5,90, ISCTR yüzde 6,29 ve GARAN yüzde 4,46 geriledi.

Para giriş-çıkış verileri de bankacılık hisselerindeki baskıyı ortaya koydu. Günlük BIST 30 verilerinde en yüksek para çıkışı 581,8 milyon TL ile YKBNK'de görüldü. AKBNK'de 304 milyon TL, EREGL'de 169,3 milyon TL, THYAO'da 164,4 milyon TL para çıkışı gerçekleşti.

KCHOL'de 85,4 milyon TL, GARAN'da 65,3 milyon TL, KRDMD'de 48,4 milyon TL ve VAKBN'de 33,1 milyon TL para çıkışı kaydedildi.

SERT GERİLEYEN SASA'DA PARA GİRİŞİ DİKKAT ÇEKTİ

Diğer tarafta fiyat hareketi ile para giriş-çıkış tablosunda dikkat çeken bir ayrışma yaşandı. Yüzde 10 gerileyen SASA, 184,1 milyon TL ile BIST 30'da en yüksek para girişinin görüldüğü hisse oldu.

SASA'yı 105,8 milyon TL ile ASELS, 54,6 milyon TL ile TUPRS ve yaklaşık 48 milyon TL ile DSTKF takip etti. MGROS'ta 34,1 milyon TL, ISCTR'de 33,1 milyon TL, PETKM'de 26,4 milyon TL ve BIMAS'ta 26,3 milyon TL para girişi görüldü.

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