Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirime göre pay alım teklifi fiyatı 1 TL nominal değerli B grubu pay başına 18,77 TL olarak uygulanacak.

Yönetim kontrolünün değişmesi nedeniyle doğan zorunlu pay alım teklifi süreci, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 9 Eylül 2026 tarihli onayı doğrultusunda yürütülecek.

SÜRECİN ARKA PLANI VE FİYAT BELİRLEME GEREKÇESİ

Zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğü, Tera Yatırım Holding’in Peker GYO’nun yönetim kontrolünü elinde bulunduran A grubu imtiyazlı payların tamamını devralmasıyla ortaya çıktı.

SPK tarafından onaylanan 18,77 TL'lik teklif fiyatı; Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fonu'nun 13 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirdiği PEKGY pay alım fiyatı esas alınarak belirlendi.

YATIRIMCILAR İÇİN ÖNEMLİ NOTLAR

• Hesap Düzeltmesi Yapıldı: Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., sürecin takibinde kullanılacak hesap numarasında yapılan düzeltmeyi KAP açıklamasıyla duyurdu.

• Katılım Süresi: Tekliften yararlanmak isteyen hak sahibi yatırımcıların 29 Eylül 2026 saat 17:00'ye kadar aracı kurumları vasıtasıyla başvurularını iletmeleri gerekiyor.

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