Pardus Portföy, DAGI paylarında 1,130,000 adet lot satışı gerçekleştirdi. Şirket, işlemi Kamuyu Aydınaltma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Özel Durumlar Tebliği (II.-15.1)'nin Sermaye yapısına ve yönetim kontrolüne ilişkin değişiklikler ile ilgili 12. maddesinin açıklama yükümlülüğü, b) bendi, "Bir kurucuya ait yatırım fonlarının doğrudan veya dolaylı olarak ihraçcının sermayesindeki payının veya toplam oy haklarının %5, %10, %15, %20, %25, %33, %50, %67 veya %95'ine ulaşması ve söz konusu oranların altına düşmesi halinde kurucu tarafından, yerine getirilir." şeklinde olup, Pardus Portföy Yönetimi AŞ.nin kurucusu olduğu yatırım fonlarının portföylerindeki DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.hisselerinde 15/09/2026 tarihinde 1,130,000 adet lot hisse satımı gerçekleşmiştir. Bu işlem sonucunda Pardus Portföy Yönetimi AŞ.'nin kurucusu olduğu yatırım fonlarının portföylerindeki DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. hisseleri %10 sınırını altına düşerek %9,923'e ulaşmıştır."