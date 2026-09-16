ESCAR, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada Bulls Yatırım Holding ile yürütülen birleşme sürecine ilişkin yeni kararını açıkladı.

Şirket, 8 Temmuz 2026 tarihinde tüm aktif ve pasifleriyle Bulls Yatırım Holding'e devredilerek iki şirketin birleşmesine karar vermişti.

Plan kapsamında birleşmenin ardından araç filo kiralama faaliyetlerinin "yatırım holding" faaliyetlerinden ayrıştırılması ve faaliyetlerin ayrı şirketler bünyesinde yürütülmesi amacıyla bölünme işlemi de gerçekleştirilecekti.

ESCAR BİRLEŞMEDEN NEDEN VAZGEÇTİ?

ESCAR Yönetim Kurulu, 15 Eylül 2026 tarihli kararıyla söz konusu işlemi sonlandırdı.

Şirket, birleşmeden beklenen maliyet avantajı ve operasyonel faydaların elde edilemeyeceğini değerlendirdiğini belirterek bu aşamada birleşme ve bölünme işleminden vazgeçilmesine karar verdi.

Bununla birlikte ESCAR'ın 8 Temmuz'da aldığı ve birleşme sürecini başlatan yönetim kurulu kararları da kaldırıldı.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Şirketimizin 08.07.2026 tarihli KAP açıklaması ile, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" hükümleri, II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Şirketimizin; tüm aktif ve pasifleriyle birlikte Bulls Yatırım Holding Anonim Şirketi'ne ("Bulls Holding") devredilmesi suretiyle iki şirketin birleşmesine ve devamında araç filo kiralama faaliyetlerinin " yatırım holding" faaliyetlerinden ayrıştırılması amacıyla söz konusu faaliyet alanlarının ayrı şirket bünyesinde yürütülmesini teminen bölünme işleminin gerçekleştirilmesine ("İşlem") karar verildiği duyurulmuştur. Diğer taraftan, Şirketimiz'in 15.09.2026 tarihli yönetim kurulu kararı ile; 1) Söz konusu birleşme işleminden beklenen maliyet avantajı ve operasyonel faydaların elde edilemeyeceğinin değerlendirilmesi nedeniyle, bu aşamada söz konusu İşlem'den vazgeçilmesine, 2) Şirketimiz'in İşlem'e ilişkin 08.07.2026 tarih ve 2026/23 sayılı yönetim kurulu kararlarının kaldırılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."