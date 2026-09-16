Fon tarafından KAP üzerinden yapılan açıklamaya göre değişiklik, fon portföyünün likidite riskinin etkin şekilde yönetilmesi, iade taleplerinin sağlıklı biçimde karşılanması ve yatırımcıların aleyhine olabilecek piyasa koşullarında varlık satışının önlenmesi amacıyla gerçekleştirildi.

BİRİM PAY DEĞERİ AYDA BİR HESAPLANACAK

Mevcut uygulamada fonun birim pay değeri her iş günü hesaplanıyor, katılma payı satım talimatları her iş günü kabul ediliyor ve satış bedelleri T+2 iş gününde yatırımcılara ödeniyordu.

Yeni uygulamayla birlikte ise fonun birim pay değeri ayda bir kez, ayın 15. iş gününde hesaplanacak.

Katılma payı satım talimatları yine her iş günü kabul edilecek ancak talimatlar, değerleme gününde hesaplanacak birim pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilecek.

ÖDEME SÜRESİ 5 İŞ GÜNÜ OLACAK

Yeni düzenlemeye göre katılma payı satış bedelleri, ilgili değerleme tarihini takip eden 5. iş gününde yatırımcılara ödenecek.

Yeni uygulama, 16 Eylül 2026 saat 12.40 itibarıyla iletilecek katılma payı satım talimatlarından itibaren geçerli olacak.

Fon yönetimi, yapılan değişikliğin yatırım stratejisinde bir değişiklik anlamına gelmediğini, düzenlemenin mevcut piyasa koşullarında likidite yönetiminin etkin şekilde sağlanması ve fon katılma payı sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacı taşıdığını belirtti.

Değişikliklerin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28 Ağustos 2026 tarihli kararı doğrultusunda kamuya açıklandığı bildirildi.

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