Şirketin açıklamasına göre, Nisan 2026’da alınan 30 milyon euroluk devlet kredisine rağmen likidite koşulları kötüleşti. airBaltic, özellikle Orta Doğu’daki krizden kaynaklanan artan yakıt maliyetleri dahil olmak üzere ek zorlukların finansal durum üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ BAŞLIYOR

Şirket, daha önce açıklanan finansman planlarının mevcut koşullarda elverişli olmadığı sonucuna varılmasının ardından mahkeme gözetiminde yeniden yapılanma sürecine girme kararı aldı.

airBaltic, iflas koruması başvurusunun şirketin faaliyetlerini durdurmayacağını ve tüm uçuşlar ile operasyonların normal şekilde devam edeceğini açıkladı.

Şirketin yeniden yapılanma sürecinin temel amacının likidite sorunlarını aşmak ve finansal yapısını güçlendirmek olduğu belirtildi.