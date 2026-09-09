İsveç, göç politikasında son yıllarda izlediği sıkılaşma sürecini yeni uygulamalarla sürdürüyor. Hükümet, belirli şartları taşıyan ve ülkeden gönüllü olarak ayrılarak başka bir ülkede kalıcı şekilde yaşamaya karar veren kişilere 350 bin İsveç kronuna kadar (yaklaşık 1 milyon 750 bin TL) geri dönüş desteği veriyor. Uygulama 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girdi.

Yaklaşık 37 bin dolara karşılık gelen destek, yetişkinler için kişi başına 350 bin kron olarak uygulanıyor. Çocuklar için 25 bin kron ödeme öngörülürken, evli veya birlikte yaşayan çiftler için üst sınır 500 bin kron, hane başına ise 600 bin kron olarak belirlendi.

1,3 MİLYAR KRONLUK BÜTÇEYE RAĞMEN İLGİ SINIRLI

İsveç hükümeti program için 1,3 milyar kronluk bütçe ayırdı. Ancak Reuters'ın 8 Eylül tarihli haberine göre yılbaşından bu yana yalnızca 171 kişi destekten yararlandı. Göç politikası uzmanları ise mali teşviklerin gönüllü geri dönüşleri belirgin şekilde artırdığına ilişkin güçlü kanıt bulunmadığını belirtiyor.

Başbakan Ulf Kristersson hükümeti programı farklı dillerde duyururken, hükümete parlamentoda destek veren İsveç Demokratları geri dönüş politikalarının daha da genişletilmesini savunuyor.

İSVEÇ'TE GÖÇ POLİTİKALARI SIKILAŞIYOR

Geri dönüş desteği, İsveç'in son yıllarda göç konusunda attığı daha sıkı adımların bir parçası olarak öne çıkıyor. Reuters'a göre hükümet, göç ve vatandaşlık politikalarında daha katı koşullara yönelirken ülkedeki tartışmalar 13 Eylül'deki genel seçimler öncesinde siyasetin önemli gündem maddelerinden biri haline geldi.

İsveç'te yaklaşık 10,6 milyonluk nüfusun 2 milyonu yabancı doğumlu kişilerden oluşuyor. Muhalefet ve bazı sivil haklar kuruluşları hükümetin politikalarının toplumsal ayrışmayı artırabileceğini savunurken, hükümet ise göç politikasındaki sıkılaşmayı öncelikli başlıklardan biri olarak görüyor.

KİMLER 350 BİN KRON ALABİLİYOR?

Destek, İsveç'te yaşayan her AB dışı ülke vatandaşına otomatik olarak verilmiyor. İsveç Göçmenlik Dairesi'ne göre programdan yararlanmak için belirli oturum ve koruma statüsü şartlarının karşılanması ve kişinin kalıcı olarak ülkesine ya da yaşama hakkı bulunan başka bir ülkeye dönmek istemesi gerekiyor.

Bu nedenle uygulama, genel olarak “İsveç'i terk eden herkese 350 bin kron” şeklinde değil, şartları karşılayan kişiler için gönüllü geri dönüş desteği olarak uygulanıyor.