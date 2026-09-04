Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı ilk katlanabilir iPhone modeli için geri sayım sürerken, cihazın fiyatı ve teknik özelliklerine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Tayvan merkezli araştırma şirketi TrendForce'un tahminlerine göre model, Apple tarihinin en pahalı iPhone'u olabilir.

FİYAT 145 BİN TL'Yİ AŞABİLİR

Apple'ın 9 Eylül'de düzenlemesi beklenen etkinlikte tanıtılması öngörülen katlanabilir iPhone'un ABD'deki başlangıç fiyatının 2.099 ila 2.299 dolar arasında olması bekleniyor. 4 Eylül tibarıyla doların yaklaşık 48,44 TL seviyesindeki satış kuru baz alındığında, bu fiyatlar Türkiye karşılığıyla yaklaşık 101 bin 674 TL ile 111 bin 362 TL arasında bulunuyor.

Üst seviye konfigürasyonlarda fiyatın 3 bin doların üzerine çıkabileceği belirtiliyor. 3 bin dolarlık fiyat, aynı kur üzerinden yaklaşık 145 bin 318 TL'ye denk geliyor. Bu hesaplamalar yalnızca güncel dolar kuru üzerinden yapılan yaklaşık dönüşümlerdir; Türkiye'deki vergiler, harçlar ve diğer maliyetler dahil değildir.

Bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde katlanabilir model, 1.199 dolardan başlayan iPhone 17 Pro Max'i geride bırakarak Apple'ın bugüne kadarki en pahalı iPhone'u olacak.

7,8 İNÇ EKRANLA GELMESİ BEKLENİYOR

TrendForce'un raporuna göre cihazın dış bölümünde 5,5 inç OLED ekran, telefon açıldığında ise 7,8 inç OLED ekran bulunacak. İç ekranın ProMotion teknolojisini desteklemesi ve 120 Hz'e kadar yenileme hızı sunması bekleniyor.

Cihazın TSMC'nin 2 nanometre üretim süreciyle hazırlanması beklenen A20 Pro işlemciden güç alacağı ve 12 GB RAM ile geleceği tahmin ediliyor.

Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB olmak üzere dört farklı seçenek sunulabileceği belirtiliyor.

TOUCH ID GERİ DÖNEBİLİR

Rapordaki dikkat çeken ayrıntılardan biri de Touch ID oldu. Apple'ın katlanabilir iPhone'da parmak iziyle kimlik doğrulama teknolojisini yeniden kullanabileceği öne sürüldü.

Kamera tarafında ise 24 megapiksel ön kamera, 48 megapiksel geniş açılı ve 48 megapiksel ultra geniş açılı olmak üzere iki arka kamera bulunması bekleniyor.

Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'una ilişkin fiyat ve teknik özelliklerin, 9 Eylül'deki etkinlikte netleşmesi bekleniyor. Mevcut bilgiler ise şirket tarafından henüz resmi olarak doğrulanmış değil.