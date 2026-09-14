Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamalar doğrultusunda, Tera Portföy fonlarının TERA payındaki sahiplik oranı yüzde 10 barajını aşarken, MANAS ve TMPOL paylarındaki ağırlığı azaldı.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) paylarında gerçekleştirilen işlemlerde Tera Portföy fonları toplam 1.759.958 adet nominal pay alımı yaptı.

• Eski Pay Oranı: Yüzde 9,898852

• Yeni Pay Oranı: Yüzde 10,150274

• Eski Pay Adedi: 69.291.961,74 adet

• Yeni Pay Adedi: 71.051.919,74 adet

MANAS PAYLARINDA NET SATIŞ GERÇEKLEŞTİ

Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MANAS) paylarında fonlar gün içinde hem alım hem satım yönlü işlem gerçekleştirdi.

2.1.613.180 adet alıma karşılık 4.566.845 adet satış yapılarak net 2.953.665 adet pay satışı tamamlandı.

• Eski Pay Oranı: Yüzde 15,745465

• Yeni Pay Oranı: Yüzde 14,853270

TMPOL PAYLARINDA KAR SATIŞI VE DOLAŞIMDAKİ PAY AZALIŞI

Temapol Polimer Plastik (TMPOL) paylarında ise 165.000 adet alıma karşılık 500.000 adet satış yapıldı.

Yapılan işlemler neticesinde Tera Portföy'ün TMPOL’deki toplam pay oranı yüzde 25,592628’den yüzde 23,229312’ye geriledi.

Ayrıca TEFAS’ta işlem gören DOH, TLY ve THF fonlarının TMPOL’ün fiili dolaşımdaki payları içerisindeki pay oranı da yüzde 27,639041’den yüzde 21,217882’ye düştü.

TERA PORTFÖY PAY DEĞİŞİM ÖZETİ

• TERA (Tera Yatırım): Pay Oranı yüzde 9,90'dan yüzde 10,15'e yükseldi (+1,76 milyon lot net alım).

• MANAS (Manas Enerji): Pay Oranı yüzde 15,75'ten yüzde 14,85'e geriledi (-2,95 milyon lot net satış).

• TMPOL (Temapol Polimer): Pay Oranı yüzde 25,59'dan yüzde 23,23'e geriledi (-335 bin lot net satış).

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