Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında kurucusunun tutuklanması ve yönetimine kayyum atanmasıyla gündeme gelen şirket, Emlak Katılım çatısı altında yeniden yapılandırma sürecini hızlandırdı.

Şirket tarafından yapılan son açıklamayla birlikte kullanıcıların erişimine geçici olarak kapatılan kritik servislerin tekrar aktif hale getirildiği duyuruldu.

HANGİ SERVİSLER ERİŞİME AÇILDI?

Yeniden yapılandırma adımları kapsamında platform üzerinde kısıtlanan temel kartlı harcama ve ödeme kanalları güvenli bir şekilde tekrar kullanıma sunuldu:

• Papara Card İşlemleri: Kartlı harcama ve alışveriş kanalları yeniden faaliyete geçti.

• Fatura Ödemeleri: Fatura ödeme hizmetleri tekrardan erişime açıldı.

• Kesintisiz Süren Hizmetler: Süreç boyunca para transferleri ile kıymetli maden (altın/gümüş) alım-satım operasyonları aksamadan devam etmişti.

EMLAK KATILIM ÇATISI ALTINDA

Eski yönetimin devretmesinin ardından operasyonları Emlak Katılım bünyesinde yürütülen şirket, kullanıcı mağduriyetlerini gidermeyi ve sistemlerin güvenli işleyişini kanıtlamayı önceliyor.

Yerli fintech ekosisteminde denetim, şeffaflık ve kurumsallaşma başlıklarını yeniden tartışmaya açan bu dönüşüm sürecinde Papara yetkilileri; altyapının sorunsuz çalıştığını ve temel hedeflerinin finansal ekosistemdeki güveni tamamen yeniden tesis etmek olduğunu vurguluyor.