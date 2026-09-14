Özelleştirme İdaresi Başkanlığında (ÖİB) gerçekleştirilen nihai pazarlık görüşmelerinde, açık artırma aşamasına geçilmesine rağmen satış gerçekleşmedi.

Yazılı tekliflerin alınması ve elemeli turların tamamlanmasının ardından geçilen açık artırmada başlangıç tutarı 4 milyar 593 milyon TL (yaklaşık 4,6 milyar TL) olarak belirlendi.

Ancak bu eşiğin geçilmesiyle birlikte masadaki tüm istekliler ihaleden çekilme kararı aldı. Başlangıç fiyatının üzerinde yeni bir teklif sunulmaması sebebiyle devir ihalesi resmen iptal edildi.

HALKA AÇIK ŞİRKETLERDEN RGYAS VE DOFRB LİSTEDEYDİ

İhaleye katılan şirket ve ortak girişim grupları şunlardı:

• Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ (RGYAS)

• DOF Robotik Sanayi AŞ (DOFRB)

• Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi AŞ

• YDKÇMS Ortak Girişim Grubu

• İZMİR–NSI–ETAŞ Ortak Girişim Grubu

Sürecin iptaliyle birlikte İzmir’in simge noktalarından biri olan Konak Rıhtımı'nın gelecekte yeniden ihaleye çıkarılıp çıkarılmayacağı ise Özelleştirme İdaresi Başkanlığının alacağı yeni kararla netleşecek.