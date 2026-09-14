Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre banka; kredi, kredi kartı, taksitli kredi, KMH ve çek hesaplarından doğan gecikmiş alacaklarını altı farklı portföy halinde toplam 449 milyon TL bedelle varlık yönetim şirketlerine devretti.

DEVREDİLEN PORTFÖYLER VE ALICI VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ

Satışa konu olan ve toplam anapara ile akdi faiz bakiyesi yaklaşık 3,07 milyar TL'yi bulan takipteki alacakların devredildiği kurumlar ve satış bedelleri şu şekildedir:

1. Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.

o 17 Ağustos 2026 Portföyü: 314,36 milyon TL bakiyeli alacak → 66.000.000 TL

o 20 Ağustos 2026 Portföyü: 406,60 milyon TL bakiyeli alacak → 78.000.000 TL

2. Novatra Varlık Yönetim A.Ş.

o 18 Ağustos 2026 Portföyü: 344,51 milyon TL bakiyeli alacak → 70.000.000 TL

o 19 Ağustos 2026 Portföyü: 748,22 milyon TL bakiyeli alacak → 74.000.000 TL

3. Birikim Varlık Yönetim A.Ş.

o 21 Ağustos 2026 Portföyü: 684,40 milyon TL bakiyeli alacak → 93.000.000 TL

4. İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.

o 24 Ağustos 2026 Portföyü: 516,08 milyon TL bakiyeli alacak → 68.000.000 TL

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