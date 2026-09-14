Yapay zeka sektöründe uzun süredir devam eden güçlü yatırım temasında tansiyon yükseldi. Anthropic CEO'su Dario Amodei'nin hafta sonu yayımladığı yaklaşık 3 bin 800 kelimelik yazı, yarı iletkenlerden veri merkezi altyapısına kadar yapay zeka ekosistemindeki şirketlerin hisselerinde satış baskısını artırdı.

Piyasa açılışı öncesi işlemlerde Marvell ve SK Hynix hisseleri yaklaşık yüzde 7 gerilerken CoreWeave, SanDisk, Intel ve AMD'deki kayıplar yüzde 6 seviyesine ulaştı. Micron ve Super Micro Computer hisselerinde ise yaklaşık yüzde 5'lik gerileme görüldü.

Yapay zeka sektörünün en büyük şirketleri arasında bulunan Nvidia ve Broadcom da satışlardan kaçamadı. İki şirketin hisseleri piyasa açılışı öncesinde yaklaşık yüzde 3 geriledi.

ANTHROPIC CEO'SU: "YAPAY ZEKA MODELLERİNİN YETENEKLERİNİ GELİŞTİRME HIZIMIZI YAVAŞLATMALIYIZ"

Piyasalardaki hareketin merkezinde Anthropic CEO'su Dario Amodei'nin yapay zekanın geliştirilme hızına ilişkin uyarıları yer aldı.

Amodei, cumartesi günü yayımladığı yazısında yapay zekadaki ilerlemenin tamamen durdurulmasını değil, güvenlik çalışmalarının teknolojinin gelişimine yetişebilmesi için sürecin yavaşlatılmasını savundu.

Amodei şu ifadeleri kullandı:

"Son birkaç ay içinde, riskleri tam anlamıyla ele almanın daha fazla ihtiyat gerektirdiğine ikna oldum. Yalnızca risklerin önlenmesine yatırım yapmak değil, risk önleme çalışmalarının yetişebilmesi için yapay zeka yeteneklerindeki ilerleme hızını da ayarlamak gerekiyor."

Anthropic CEO'su sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapay zeka modellerinin yeteneklerini geliştirme hızımızı yavaşlatmalıyız. İlerleme yine hızlı görünecek ve kazandığımız zamanı akıllıca kullanmalıyız."

SAM ALTMAN DA AMODEI'YE KATILDI

Amodei'nin açıklamalarının ardından OpenAI CEO'su Sam Altman da rakibinin yaklaşımına katıldığını belirtti.

Altman daha sonra X hesabından yapay zekanın geleceğine ilişkin iki temel riske dikkat çekti.

Altman, "Yapay zekadaki ilerlemenin çok kötü sonuçlanabileceği ve kaçınmamız gereken iki yol var" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Birincisi, geleceğin kontrolünü yapay zekaya kaptırabiliriz. Bu kabul edilemez. Biz açıkça insanlığın tarafındayız ve yapay zeka her zaman insanlara hizmet etmeli. Bunu sağlamak için uyum ve güvenlik tekniklerinin, modellerin yeteneklerindeki ilerlemenin önünde kalmasını sağlayacak yöntemlere ihtiyacımız var."

"GÜÇ TEK BİR KİŞİ VEYA ŞİRKETTE TOPLANABİLİR"

Altman'ın dikkat çektiği ikinci risk ise gelişmiş yapay zekanın sağladığı gücün sınırlı sayıda kişi, şirket veya ülkenin elinde toplanması oldu.

OpenAI CEO'su açıklamasının devamında şunları söyledi:

"İkincisi, gücün aşırı derecede yoğunlaştığı bir dünyayla karşı karşıya kalabiliriz. Olağanüstü güçlü bir yapay zeka, tek bir kişi veya şirket tarafından kendi dünya görüşünü diğer herkese dayatmak için kullanılırsa sonuçlar son derece distopik olabilir."

Altman, bu iki riskten kaçınmanın hassas bir denge gerektirdiğini belirterek bir ülkenin veya tek bir yapay zeka laboratuvarının aşırı güç kazanmasının da risk oluşturabileceğini ifade etti.

YATIRIMCILARIN AKLINDA AYNI SORU: YAPAY ZEKA YATIRIMLARI YAVAŞLAR MI?

Bernstein analisti Madison Rezaei'ye göre yapılan açıklamalar şu aşamada yapay zeka yatırımlarının azaltılması veya model eğitimlerinin durdurulması çağrısı anlamına gelmiyor.

Rezaei, Amodei'nin yaklaşımının bağımsız denetimler, güvenlik standartlarında koordinasyon ve uluslararası iş birliği yoluyla güvenlik risklerinin azaltılmasına odaklandığını belirtti.

Rezaei, yatırımcıların endişesine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Şu aşamada bu, sermaye harcamalarının azaltılması veya model eğitimlerinin durdurulması yönünde bir çağrı değil. Ancak birçok yatırımcı, eğitim sürecinin yavaşlaması halinde ne olacağını sorgulamaya başladı."

YAVAŞLAMADAN EN FAZLA COREWEAVE ETKİLENEBİLİR

Bernstein'a göre yapay zeka modellerinin eğitim hızında olası bir yavaşlamaya karşı en fazla risk taşıyan şirketlerden biri CoreWeave.

Rezaei, CoreWeave'in mevcut aktif ABD enerji kapasitesinin yüzde 25'inin, sözleşmeye bağlanmış ek kapasitesinin ise yaklaşık yüzde 74'ünün üçüncü ve dördüncü kademe pazarlarda bulunduğunu hesapladıklarını belirtti.

Analist, mevcut sözleşmelerin büyük bölümünün "al ya da öde" yapısında olması nedeniyle mevcut sipariş birikiminde önemli bir tehdit beklemediklerini ancak yapay zeka modeli geliştirme ve eğitim faaliyetlerinin yavaşlaması halinde henüz müşteriye satılmamış kırsal enerji kapasitesine yönelik talebin azalabileceğini ifade etti.

Böylece Amodei ve Altman'ın yapay zeka güvenliği konusunda art arda yaptığı açıklamalar, yalnızca teknolojinin geleceğine ilişkin tartışmaları değil, yapay zeka altyapısına yönelik milyarlarca dolarlık yatırımların geleceğini de yeniden gündeme taşıdı.

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