Geçtiğimiz hafta sonu, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız'ın Yunanistan'a kaçtığı ve mal varlıkları ile hesaplarına tedbir konulduğu iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

Konuya ilişkin X platformu üzerinden açıklama yapan Yarız, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına kendi iradesiyle giderek ifade verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde hakkımda kamuoyuna yansıyan iddia ve söylentiler üzerine, adli makamlara ifade vermek üzere kendi irademle Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına gelmiş bulunmaktayım. Kamuoyunda oluşabilecek yanlış değerlendirmelerin aksine, herhangi bir yere kaçma ya da yetkili makamlardan uzak durma gibi bir düşüncem hiçbir zaman olmamıştır."

TERA GRUBU'NDAN DEV SATIN ALMA VE YÖNETİM DEĞİŞİMİ

Pusula Finans Holding bünyesinde yer alan Katılımevim, Birevim, İktisat Katılım Bankası ve Pusula Portföy gibi kurumlarda biriken endişeleri gidermek adına Tera Grubu kritik bir adım attı.

Pusula Finans Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Özcan ve Serdar Turhan'ın istifasının ardından:

• Emre Tezmen (Tera Holding YK Başkanı), Pusula Finans Holding ve Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirildi.

• Erkan Kilimci (Tera Finansal Yatırımlar Holding Başkan Vekili), her iki şirkette de Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

Söz konusu hisse devirleri ve yönetim değişiklikleri, BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) ve SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) onaylarının ardından resmiyet kazanacak ve ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulacak.

KATILIMEVİM (KTLEV) ZİRVEDEN TABANA: KAYIP YÜZDE 50’Yİ AŞTI

Katılımevim hisselerindeki gerileme 31 Ağustos’tan bu yana devam ediyor. Zirve seviyelerden sert satış gören hisse, haftanın ilk işlem gününde (14 Eylül 2026) yüzde 9,99 düşüşle 33,88 TL taban fiyatına geriledi.

Son dönemde yaşanan düşüşle birlikte Katılımevim yatırımcılarının zararı yaklaşık yüzde 50 seviyesine ulaştı.

14 Eylül 2026 tarihli takas verilerine göre, taban seviyeden gerçekleşen işlemlerde saat 12:10 itibarıyla Tera Yatırım'ın yoğun alımları dikkat çekerken, A1 Capital en büyük satıcı taraf oldu.

MANİPÜLATİF SOSYAL MEDYA HESAPLARINA SORUŞTURMA

Piyasalardaki dalgalanmaları fırsat bilip sosyal medya üzerinden yalan, yanlış ve yanıltıcı paylaşımlarla yatırımcıları yönlendirmeye çalışan hesaplara karşı yargı süreci başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ilk etapta 6 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

Dezenformasyon yaptığı tespit edilen 11 sosyal medya hesabının sahiplerini belirlemek için emniyet birimlerinin çalışmaları sürüyor.

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