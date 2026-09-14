14 Eylül 2026 tarihinde yayınlanan bildirime göre, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 12. maddesinin 4. fıkrası gereğince yapılan rutin kontroller sonucunda eşik aşımı tespit edildi.

Deniz Portföy’ün kurucusu ve/veya yöneticisi olduğu yatırım fonlarının portföylerindeki doğrudan ve dolaylı paylar ile oy hakları hesaplandığında, 11 Eylül 2026 tarihi itibarıyla üç Borsa İstanbul şirketinde sermaye payının yüzde 3 sınırını geçtiği duyuruldu.

SINIRIN AŞILDIĞI HİSSELER

Açıklamaya göre Deniz Portföy fonlarının yüzde 3 eşiğini aştığı şirketler şunlar:

• ADGYO (Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.)

• PETKM (Petkim Petrokimya Holding A.Ş.)

• SDTTR (SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş.)

Kurum tarafından yapılan bu bildirim, fon portföylerinde söz konusu hisselere verilen ağırlığın ve stratejik yatırımların mevzuat gereği piyasaya şeffaf bir şekilde yansıtılmasını amaçlıyor.

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