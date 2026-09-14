Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SMRTG), üretim tesislerinin çeşitlendirilmesine ilişkin yeni gelişmeleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Şirket, mevcut üretim tesislerinin bulunduğu büyükşehirlerdeki yüksek maliyetler ve nihai montaj noktalarına olan uzaklığın yarattığı operasyonel giderler nedeniyle güneş paneli üretimini GES ve YEKA yatırımlarının yoğunlaştığı bölgelere kaydırmaya yönelik çalışmalar yürüttüğünü açıkladı.

ORTA ANADOLU'DAKİ İLK DENEMEDEN OLUMLU SONUÇ

Smart Güneş, Orta Anadolu'da farklı bir üretim modeliyle güneş paneli üretimine başladığını bildirdi. Şirket, bu üretim noktasını fiilen üçüncü tesisi gibi kullandığını belirtirken ilk denemeden olumlu sonuç alındığını açıkladı.

Şirket, bu gelişmenin ardından üretim ağını daha da genişletme kararı aldı.

4. VE 5. TESİSLER DEVREYE ALINACAK

SMRTG'nin açıklamasında, Orta Anadolu'daki modelin ardından 4. ve 5. tesislerin de devreye alınmak üzere olduğu duyuruldu.

Yeni üretim modeliyle güneş panellerinin daha düşük maliyetlerle üretilmesi ve üretimin istihdam ihtiyacının daha yüksek olduğu Anadolu şehirlerine yayılması hedefleniyor.

SMRTG ABD'DE ÜRETİME HAZIRLANIYOR

Şirketin planları yalnızca Türkiye ile sınırlı değil. Smart Güneş, dış pazarlarda talep gören ürünlerini daha rekabetçi fiyatlarla üretebilmek ve ihracatını artırabilmek amacıyla ABD'de üretim yapılabilecek OEM tesislerinin tespit edildiğini açıkladı.

SMRTG, ABD'deki üretim organizasyonunu 2026 yılı içerisinde tamamlamayı planlıyor.

ÜRETİM MALİYETLERİNİ DÜŞÜRMEYİ HEDEFLİYOR

Smart Güneş halihazırda wafer, güneş hücresi ve panel üretiminin yanı sıra güneş enerjisi santrallerinin arazi aşamasından izin süreçlerine, mühendislikten anahtar teslim kuruluma kadar farklı aşamalarında faaliyet gösteriyor.

Şirket, mevcut tesislerinde yürüttüğü OPEX Projesi kapsamında da üretim maliyetlerini azaltmaya yönelik çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Yeni üretim yapılanmasıyla daha düşük maliyet, Anadolu'da istihdam ve dış pazarlardaki payın artırılması hedefleniyor.