Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM), pay geri alım programına ilişkin aynı gün peş peşe iki önemli gelişmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Şirket ilk olarak 8 Şubat 2023 tarihinde başlatılan pay geri alım programının 3 yıllık geçerlilik süresinin tamamlanması nedeniyle sona erdiğini açıkladı. Ardından yeni bir pay geri alım programı için karar alındığını duyurdu.

2023'TE BAŞLAYAN PROGRAM SONA ERDİ

Türk Telekom'un önceki pay geri alım programı, şirket hissesinde sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla 8 Şubat 2023 tarihinde başlatılmıştı.

Eski program kapsamında şirket 500 bin adet payı, pay başına ağırlıklı ortalama 19,484 TL fiyatla geri aldı. Geri alımların toplam maliyeti 9 milyon 742 bin 218 TL olurken, alınan payların şirket sermayesine oranı yüzde 0,014 olarak gerçekleşti.

Program, belirlenen 3 yıllık geçerlilik süresinin tamamlanmasının ardından sonlandırıldı.

TÜRK TELEKOM'DAN YENİ GERİ ALIM KARARI

Eski programın sona ermesinin ardından Türk Telekom Yönetim Kurulu yeni bir pay geri alım programı için harekete geçti.

Şirket, TTKOM paylarında piyasada sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) ilgili düzenlemeleri kapsamında Borsa'dan pay geri alımı yapılabilmesi için şirket yönetimini yetkilendirdi.

GERİ ALIM İÇİN 2,5 MİLYAR TL AYRILDI

Yeni program kapsamında geri alımlar için kullanılabilecek fonun üst sınırı 2 milyar 500 milyon TL olarak belirlendi.

Geri alıma konu edilebilecek azami miktar ise 2 milyar adet pay (20 milyon TL nominal) olacak.

Programın geçerlilik süresi azami 3 yıl olarak belirlendi.

Pay geri alımı kapsamında yapılacak işlemler hakkında ilk Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklara bilgi verilecek. İşlemleri gerçekleştirmek üzere Türk Telekom Genel Müdürü ile Finans Genel Müdür Yardımcısı müştereken yetkilendirildi.