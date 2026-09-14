Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM), bağlı ortaklığı TTNET A.Ş.'ye ilişkin yeni kararı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Açıklamaya göre sermayesinin tamamı Türk Telekom'a ait olan TTNET'in Yönetim Kurulu, şirketin fon kullanıcısı olacağı kira sertifikası ihracına yönelik karar aldı.

7,5 MİLYAR TL'YE KADAR İHRAÇ

Karar kapsamında yetkilendirilecek Varlık Kiralama Şirketi aracılığıyla toplam 7 milyar 500 milyon TL'yi aşmayacak şekilde kira sertifikası ihraç edilebilecek.

İhraçların vadeleri en fazla 5 yıl olacak. Kira sertifikaları Türk lirası cinsinden ve bir veya birden fazla seferde ihraç edilebilecek.

HALKA ARZ EDİLMEYECEK

Türk Telekom'un açıklamasında satış yöntemine ilişkin ayrıntılar da paylaşıldı.

Kira sertifikalarının yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilmesi planlanıyor.

İşlemler, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer düzenlemeler kapsamında gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilebilecek.

KİRA SERTİFİKASI İHRACI NE ANLAMA GELİYOR?

Kira sertifikası, faizsiz finansman yapılarında kullanılan sermaye piyasası araçlarından biri. Bu kararla TTNET, gerekli izin ve prosedürlerin tamamlanması halinde sermaye piyasasından 7,5 milyar TL'ye kadar fon sağlama imkanına sahip olacak. Karar, 7,5 milyar TL'nin tamamının hemen borçlanıldığı anlamına gelmiyor; şirket için belirlenen azami ihraç tutarını ifade ediyor.