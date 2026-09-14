Küresel piyasalarda savaşlar, yükselen petrol fiyatları ve ABD tahvil faizlerindeki hareketlilik risk iştahını baskılarken Borsa İstanbul pozitif ayrıştı.

Borsa İstanbul geçtiğimiz haftayı yüzde 3,25 yükselişle tamamlarken, yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 28,47 kazandırdı. Böylece yüzde 29,53 getiri sağlayan mevduat ile borsa arasındaki fark yalnızca 1,06 puana kadar indi.

BORSA YÜZDE 28,47, MEVDUAT YÜZDE 29,53 KAZANDIRDI

Yılbaşından bu yana yatırım araçlarının performansında mevduat ile borsa arasındaki makasın kapandığı görüldü.

Mevduat: %29,53

Borsa: %28,47

Döviz getirisi ise aynı dönemde hem borsa hem de mevduatın gerisinde kaldı.

Altın ve gümüşte geçtiğimiz hafta farklı bir tablo izlendi. Altın haftalık bazda yüzde 1,27 gerilerken, gümüşte kayıp yüzde 2,48 olarak gerçekleşti.

BORSADA TARİHİ ZİRVE

Borsa İstanbul'daki yükseliş küresel piyasalardaki zayıf görünüme rağmen gerçekleşti. Kanal D'de değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Burak Arslan, BIST 30'un mayıs ayında gördüğü en yüksek seviyelerin üzerine çıktığını belirtti.

Arslan, BIST 30'un 17 bin 500 puan seviyesini görerek tarihi rekorları test ettiğini ifade etti.



Ekonomist Burak Arslan

YATIRIMCI NEDEN BORSAYA YÖNELİYOR?

Borsaya yönelik ilginin artmasında önümüzdeki dönemde faizlerin gerileyebileceği beklentisi öne çıkıyor.

Faizlerde olası bir gerileme, mevduatın getiri avantajının azalmasına ve yatırımcıların alternatif yatırım araçlarına yönelmesine neden olabiliyor. BIST 30 şirketlerinin değerlemelerinin de yatırımcıların radarında olduğu belirtiliyor.

Piyasalarda yeniden bir faiz indirimi sürecinin başlayabileceği beklentisinin güçlenmesi halinde Borsa İstanbul'a yönelik ilginin devam edip etmeyeceği takip edilecek.

BIST 100'DE 15 BİN 200 SEVİYESİNE DİKKAT

Borsadaki yükselişin devam edip etmeyeceğine ilişkin değerlendirmede bulunan Arslan, petrol fiyatlarının seyri ve Türkiye'de faiz indirimlerinin yeniden başlaması ihtimaline dikkat çekti.

Arslan'a göre petrol fiyatlarında olası bir düzeltme ve faiz indirim sürecine dönüş beklentisinin güçlenmesi halinde BIST 100'ün 15 bin 200 puan seviyesindeki tarihi zirvesini aşarak yükselişini sürdürebileceği bir senaryo gündeme gelebilir.

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