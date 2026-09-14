Borsa İstanbul'da yeni haftanın ilk işlem gününde iki hissede bedelsiz sermaye artırımı heyecanı yaşanıyor. Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. (KORDS) ve Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. (ONRYT) için bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 14 Eylül 2026 olarak belirlendi.

Sermaye artırımlarının tamamı şirketlerin iç kaynaklarından karşılanırken, bedelsiz işlemleri nedeniyle KORDS ve ONRYT paylarının fiyatlarında düzeltmeye gidildi.

KORDS YÜZDE 1.799,90121 BEDELSİZ VERİYOR

Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. (KORDS), yüzde 1.799,90121 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı kapsamında hak kullanım sürecini bugün başlattı.

Şirketin 194 milyon 529 bin 76 TL olan çıkarılmış sermayesi, 3 milyar 695 milyon 860 bin 271,57 TL'ye yükseltilecek. Artırım kapsamında toplam 3 milyar 501 milyon 331 bin 195,57 TL nominal tutarlı yeni pay ihraç edilecek.

Sermaye artırımının tamamı özsermaye enflasyon düzeltme farklarından karşılanacak.

KORDS için bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 14 Eylül, kayıt tarihi 15 Eylül ve ödeme tarihi 16 Eylül 2026 olarak açıklandı.

KORDS'TA TEORİK FİYAT 4,087 TL

KORDS payları son işlem gününü 77,65 TL'den tamamlamıştı. Yüzde 1.799,90121 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı sonrasında teorik fiyat 4,087 TL olarak hesaplandı.

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

ONRYT YÜZDE 300 BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI YAPIYOR

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. (ONRYT) tarafında da bedelsiz pay alma hakkı kullanım süreci bugün başladı.

Şirketin 62 milyon 830 bin TL olan çıkarılmış sermayesi, yüzde 300 oranındaki artışla 251 milyon 320 bin TL'ye çıkarılacak.

Bedelsiz sermaye artırımı kapsamında 188 milyon 490 bin TL nominal tutarlı yeni pay ihraç edilecek. Artırımın tamamı özsermaye enflasyon düzeltme farklarından karşılanacak.

ONRYT için de hak kullanım başlangıç tarihi 14 Eylül, kayıt tarihi 15 Eylül ve ödeme tarihi 16 Eylül 2026 olarak belirlendi.

ONRYT'TE TEORİK FİYAT 15,213 TL

ONRYT payları son işlem gününü 60,85 TL seviyesinde tamamladı. Yüzde 300 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı sonrasında teorik fiyat 15,213 TL olarak hesaplandı.

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

BEDELSİZ SONRASI FİYAT NEDEN DEĞİŞİYOR?

Bedelsiz sermaye artırımı sonrasında yatırımcının elindeki pay adedi artarken, hissenin fiyatı bedelsiz oranına göre teorik olarak düzeltiliyor. Bu nedenle fiyatın bedelsiz sonrası daha düşük seviyeden işlem görmeye başlaması tek başına yatırımcının aynı oranda zarar ettiği anlamına gelmiyor.